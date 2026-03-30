Congreso de Querétaro vota nueva Mesa Directiva este miércoles

Diputados definirán planillas sin acuerdos cerrados entre bancadas.

Sesión plenaria del Congreso de Querétaro donde se votará la nueva Mesa Directiva en 2026

Mauricio Cárdenas Palacios, diputado del PAN, expresó su interés en presidir la Mesa Directiva del Congreso de Querétaro.

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Thelma Herrera
Por Thelma Herrera Mar 30, 2026
Thelma Herrera
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Querétaro, 30 de marzo de 2026. — Sin planillas definidas ni acuerdos cerrados entre bancadas, el Congreso de Querétaro someterá a votación este miércoles la integración de su nueva Mesa Directiva.

La sesión plenaria está convocada para las 9:00 horas en un contexto de incertidumbre política, luego de los desencuentros que marcaron el proceso anterior.

El diputado panista Mauricio Cárdenas Palacios confirmó su interés en presidir el órgano legislativo, aunque condicionó cualquier aspiración al logro de consensos.

El relevo en la conducción del Congreso local ocurre tras un periodo legislativo tenso. En la elección previa de la Mesa Directiva del Congreso, las diferencias entre bloques parlamentarios derivaron en una sesión accidentada que evidenció la fragmentación al interior de la Legislatura. Cárdenas Palacios reconoció esos roces y pidió que esta vez el proceso transcurra con normalidad.

"Todavía no sabemos cuáles pudieran ser las planillas que se representen, pero yo espero que sea una sesión tranquila y que haya unidad", expresó el legislador blanquiazul.

Cárdenas Palacios busca consensos para presidir la Mesa Directiva en Querétaro

El diputado del PAN dejó abierta su aspiración sin ambigüedades. Dijo haber sido un factor de cohesión en decisiones relevantes de la actual Legislatura y consideró que su perfil podría facilitar los acuerdos que el órgano necesita.

"Todos tenemos derecho a aspirar a la presidencia de la Legislatura", afirmó, al tiempo que subrayó su disposición a construir puentes con las demás bancadas en el Congreso de Querétaro.

La variable que definirá el desenlace del miércoles es la postura del bloque de la cuarta transformación. Cárdenas Palacios lo planteó sin rodeos: si esa fracción logra un acuerdo interno, la elección podría resolverse sin sobresaltos.

De lo contrario, el escenario abre la puerta a negociaciones de último momento o a una nueva jornada de tensión parlamentaria.

¿Qué temas legislativos están pendientes en el Congreso de Querétaro?

La definición del liderazgo congresal no es solo protocolo. Hay iniciativas represadas que requieren dictamen y votación antes de que avance el calendario legislativo, entre ellas propuestas en materia de seguridad pública y presupuesto municipal que llevan semanas en comisiones.

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