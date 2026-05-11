"Brand New Day" arrancará con un Peter Parker roto nueve meses después de No Way Home

México, 11 de mayo de 2026. — "Han pasado nueve meses desde los acontecimientos de la escena final de No Way Home y Peter se encuentra en su nuevo apartamento. Ha adquirido unos hábitos de vida poco saludables que le están pasando factura físicamente".

Con esa indicación de escena arranca Spider-Man: Brand New Day, según las tres páginas del guion que Entertainment Weekly publicó en exclusiva el 29 de abril y que la prensa especializada continúa diseccionando esta semana, a poco menos de tres meses de su estreno.

El material incluye anotaciones del director Destin Daniel Cretton, así como observaciones manuscritas de Tom Holland, Zendaya y varios jefes de departamento de la producción de Marvel y Sony.

La apertura confirma un salto temporal corto —apenas nueve meses tras el hechizo de Doctor Strange que borró la existencia de Peter Parker de la memoria de todos— y muestra al personaje en absoluta soledad, sin Ned, sin MJ y sin la tía May.

La carta que Peter escribió a MJ al final de No Way Home aparece como hilo conductor de la primera secuencia, leída en voz en off.

Una segunda anotación describe "un dolor de cabeza leve pero agudo" como "el primer indicio de que vivir completamente en las sombras está pasando factura a Peter: algo está cambiando, y quizá no para mejor".

La pista funciona como anclaje emocional y como semilla narrativa de algo más físico: Cretton sugiere que el aislamiento empieza a transformar al personaje.

E.V., el traje hecho a mano y el guiño a Maguire y Garfield

Sin acceso a la tecnología de Stark Industries, Peter construye un nuevo traje desde cero. El guion lo describe como "tejido auténtico, costuras, arrugas" y, según las anotaciones de Cretton, el diseño toma como referencia las variantes interpretadas por Tobey Maguire y Andrew Garfield en No Way Home.

Junto al traje, Peter desarrolla una asistente de inteligencia artificial llamada E.V., a la que Cretton describe como "lamentablemente, lo más parecido que Peter tiene a un amigo".

El detalle reorienta el tono de la cinta hacia un territorio más íntimo, alejado de las amenazas multiversales que dominaron las últimas entregas. La cartelera mexicana se prepara para un mes de estrenos cargado entre franquicias y reestrenos, y Brand New Day se perfila como uno de los anclas del calendario veraniego.

¿Cuándo se estrena Spider-Man: Brand New Day en México?

La cinta llegará a salas el 31 de julio de 2026. El elenco confirmado incluye a Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Jon Bernthal como Frank Castle/The Punisher, Mark Ruffalo como Bruce Banner/Hulk, Liza Colón-Zayas, Melanie Scrofano, Michael Mando y Tramell Tillman. El guion corre por cuenta de Chris McKenna y Erik Sommers, dupla habitual de la franquicia.

El salto temporal de solo nueve meses tiene una segunda lectura dentro del Universo Cinematográfico de Marvel: ubica el arranque de Brand New Day a finales de 2025, en paralelo a los acontecimientos de Daredevil: Born Again y otras series del periodo, lo que abre la puerta a la futura coincidencia entre Peter Parker y Frank Castle, una de las apuestas narrativas más comentadas de esta nueva etapa.

Sony Pictures y Marvel Studios no han comentado oficialmente sobre la filtración del material a la prensa.

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