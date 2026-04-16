México, 16 de abril de 2026. — La actriz y cantante Lucha Moreno, una de las figuras que marcó la última etapa del cine de oro mexicano con su voz ranchera y su presencia en la pantalla grande, murió a los 86 años.

La noticia la dio a conocer su hija, la cantante Mimí —ex integrante del grupo Flans— a través de su cuenta de Instagram, donde señaló que su madre "se nos fue suavecito y rodeada de muchísimo amor".

Nacida como Irma Gloria Ochoa Salinas el 23 de abril de 1939 en Guadalupe, Nuevo León, Moreno construyó una carrera que se sostuvo sobre dos pilares: el cine y la música vernácula.

Su debut cinematográfico ocurrió en 1957 con la cinta Asesinos, S.A., dirigida por Adolfo Fernández Bustamante, donde compartió pantalla con Adalberto Martínez Resortes.

Apenas dos años después protagonizó No soy monedita de oro junto a Fernando Casanova, bajo la dirección de Chano Urueta, un título que permanece entre los referentes del cine de oro mexicano por su mezcla de comedia ranchera y drama sentimental.

A lo largo de los años sesenta y setenta, la neoleonesa participó en producciones de directores como Miguel M. Delgado, Gilberto Martínez Solares y Alejandro Galindo. Su filmografía incluye títulos como El gato (1961), Las hijas de Amapolo (1962) y Que te vaya bonito (1978), donde trabajó al lado de David Reynoso y Rosenda Bernal.

Más de 20 discos y un dueto que definió una época del género ranchero

En 1961 se casó con el cantante José Juan Hernández, con quien formó un dueto que se volvió referente de la música ranchera durante las décadas siguientes.

Grabaron numerosos álbumes bajo los sellos Orfeón y RCA Victor; entre los temas que el público recuerda con mayor cariño figuran Tú y yo, Deja deja y La margarita. En total, Moreno acumuló más de 20 producciones discográficas como solista y en pareja.

La televisión también la recibió. Participó en telenovelas como Quinceañera (1987), Acapulco, cuerpo y alma (1995) y Te sigo amando (1996), producciones que ampliaron su público más allá del cine y los escenarios musicales.

¿Quiénes conforman la familia artística de Lucha Moreno?

Además de Mimí, a Moreno le sobreviven dos hijos: Ileana y José Juan Hernández Ochoa. Su esposo falleció en enero de 2025, tras casi seis décadas de matrimonio.

Con la muerte de Moreno, desaparece una de las voces que cerraron el capítulo del cine de oro, una generación que incluyó a figuras como Silvia Pinal, fallecida en noviembre de 2024.