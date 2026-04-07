Querétaro, 7 de abril de 2026. — Las salas de cine en México programaron una de las carteleras más diversas del año para abril de 2026, con estrenos que abarcan desde animación familiar hasta biopic musical, secuela de moda y concierto de K-pop proyectado en pantalla grande. Cinépolis y Cinemex distribuyeron los lanzamientos a lo largo del mes para mantener la afluencia constante en sus complejos, con el biopic del Rey del Pop como la apuesta cultural más fuerte y la secuela animada de Nintendo como el gancho familiar dominante. Para los seguidores en Querétaro, el menú ofrece opciones para todas las edades y géneros.

La gran apuesta familiar del mes es Super Mario Galaxy: La película, secuela animada de la exitosa adaptación del videojuego de Nintendo. La cinta sigue a Mario y Luigi en un viaje intergaláctico para rescatar a la princesa Rosalina del villano Bowser Jr., con las voces de Chris Pratt y Charlie Day en sus personajes principales. Universal Pictures e Illumination distribuyen el filme y lo posicionan como el lanzamiento más esperado por el público infantil y juvenil del año, tras el éxito en taquilla de la primera entrega.

El estreno con mayor peso cultural del mes es Michael, el biopic del Rey del Pop dirigido por Antoine Fuqua y protagonizado por Jaafar Jackson, sobrino del cantante en su debut como actor. La cinta llega a la cartelera mexicana el 22 de abril, dos días antes del estreno internacional, con un presupuesto de 155 millones de dólares que la convierte en el biopic musical más caro de la historia del cine. Lionsgate y Universal Pictures distribuyen el filme, escrito por John Logan y producido por Graham King, ganador del Oscar por Bohemian Rhapsody. El elenco incluye a Colman Domingo, Nia Long y Miles Teller en roles secundarios.

Para el público adulto que sigue el universo de la moda, El Diablo Viste a la Moda 2 marca el regreso de Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt a sus personajes icónicos casi dos décadas después del estreno original. La secuela ubica la trama en una industria editorial transformada por la era digital, donde la legendaria editora Miranda Priestly debe enfrentar nuevos retos frente a creadores de contenido, algoritmos y audiencias digitales mientras Andy Sachs regresa a su órbita desde una posición más autónoma. La cinta cierra el mes como uno de los estrenos más esperados por el público femenino adulto.

El cuarto lanzamiento fuerte del mes apunta a un público distinto: los seguidores del K-pop. BTS World Tour Arirang es un evento cinematográfico que lleva la experiencia del concierto del grupo surcoreano a las salas de cine, dentro de la tendencia global de proyectar shows musicales en pantalla grande tras el éxito de propuestas similares con Taylor Swift y Beyoncé. El filme combina material de la gira mundial del septeto coreano con contenido exclusivo grabado para la versión cinematográfica. La distribución en México aún no ha confirmado fecha exacta dentro del mes.

A esta oferta principal se suman lanzamientos secundarios como nuevas propuestas de terror sobrenatural, dramas independientes y una versión animada rusa programada para el 23 de abril. La diversidad de géneros responde a una estrategia de las cadenas de exhibición para captar audiencias durante todo el mes y no solo en fines de semana puntuales. Cinépolis Antea, Cinépolis Plaza Constituyentes, Cinemex Galerías Querétaro y Cinemex Plaza del Parque encabezan la lista de salas con mayor capacidad en la zona metropolitana donde estarán disponibles los estrenos principales.

El consumo de cine en México continúa con su transformación tecnológica iniciada en años recientes. Las proyecciones en formato IMAX, 4DX y Dolby Cinema han ganado terreno entre el público joven, particularmente en los estrenos de gran formato como las cintas de animación y los biopics musicales. La Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica ha documentado que estos formatos premium representan una proporción creciente de la taquilla nacional, lo que explica que tanto Super Mario Galaxy como Michael lleguen con funciones programadas en las versiones de mayor inmersión disponibles en cada complejo.

Hasta el momento del cierre, ni Cinépolis ni Cinemex han difundido el listado completo de horarios y complejos donde cada estreno estará disponible en Querétaro. Las preventas para los lanzamientos más esperados —entre ellos Michael— ya están abiertas a través de las plataformas oficiales de ambas cadenas, donde se recomienda asegurar boletos con anticipación para los primeros días de exhibición. La cobertura de cine de Rotativo mantendrá actualizada la información de cada estreno conforme las distribuidoras confirmen detalles adicionales.