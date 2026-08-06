San Juan del Río, Querétaro, 6 de agosto de 2026.— El notario público Daniel Cholula Guasco tiene un aviso para quienes planean tramitar su testamento en septiembre: no esperen. El titular de la Notaría 13 de San Juan del Río advierte que cada año, en la última semana del mes patrio, la demanda colapsa la capacidad de atención y los ciudadanos pierden la posibilidad de recibir asesoría con calma.

"Los invitaría desde ahorita, la última semana de agosto, ya acudan a las notarías para que en septiembre puedan firmar con calma su testamento", señaló el fedatario.

La razón es operativa. El trámite no se resuelve en una sola visita: la primera cita sirve para que el notario oriente al testador sobre cómo distribuir sus bienes, qué disposiciones puede incluir y qué figura —legado, heredero universal o ambas— conviene a su situación. Solo en la segunda cita se firma el documento ya redactado conforme a la voluntad del testador. Quien llega a la Notaría 13 en los últimos días de septiembre difícilmente alcanza a completar ese ciclo dentro del mes.

La campaña "Septiembre, Mes del Testamento" opera cada año bajo el mismo esquema: el gobierno federal la impulsa, el gobierno del Estado de Querétaro la ratifica y, como parte de los beneficios, deja de cobrar los derechos por inscribir el aviso de testamento. La Notaría 13, por su parte, reduce sus honorarios al 50 por ciento. Cholula Guasco estimó que el costo total para este año oscilará entre 2,200 y 2,300 pesos, aunque precisó que la cifra exacta aún no ha sido fijada de manera oficial.

El testamento, explicó el fedatario, es el instrumento que la ley otorga para que una persona establezca cómo se distribuirán sus bienes al momento de su fallecimiento. Con ese documento en regla, el proceso de adjudicación puede resolverse en un plazo de entre seis y ocho meses ante la propia notaría, sin necesidad de contratar un abogado externo. El albacea designado en el testamento acude a la Notaría 13 y el equipo del despacho guía el trámite completo.

Sin testamento, el escenario cambia. Cuando todos los herederos son mayores de edad y no existe conflicto, la sucesión puede tramitarse también ante notario. Pero cuando hay disputa, el proceso se traslada a los tribunales y puede extenderse por años, con los costos de un litigio encima.

Cholula Guasco subrayó que el testamento puede actualizarse en cualquier momento si las circunstancias familiares cambian: una nueva relación, hijos adicionales, un bien que se incorpora al patrimonio. Quien lo hizo hace diez o veinte años con una pareja diferente y hoy vive una situación distinta debe acudir a la notaría a modificarlo; de lo contrario, al momento del fallecimiento se aplicará el documento vigente, sea cual sea su antigüedad.

Hay un punto que el fedatario recalca ante quienes aún dudan: hacer el testamento no restringe en ningún momento el uso de los bienes. El documento solo surte efectos al fallecer. Los bienes siguen siendo del testador mientras viva.

La Notaría 13 se ubica en Avenida México número 15, en el Fraccionamiento Nuevo Parque Industrial de San Juan del Río. En ediciones anteriores de la campaña, el despacho ha registrado una concentración de trámites en los últimos días de septiembre que impide dar la atención personalizada que el proceso requiere, de acuerdo con lo documentado por este medio en coberturas previas del Mes del Testamento en San Juan del Río.

El trámite en la Notaría 13 puede iniciarse cualquier día del año. Septiembre concentra el beneficio del descuento, no la única ventana para testar.