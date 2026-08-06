Municipio de Querétaro alista reglamento de ética para uso de inteligencia artificial en la administración

El secretario Rodrigo Ruiz Ballesteros informó que el documento ya está listo y será enviado a la Secretaría del Ayuntamiento para su análisis en Cabildo.

Funcionaria del municipio de Querétaro habla en podio durante la presentación del reglamento de ética para inteligencia artificial y el arranque del curso de IA en BLOQUE

El curso de inteligencia artificial arrancó el 5 de agosto en BLOQUE con 800 participantes en modalidad híbrida; alrededor de 150 servidores públicos de más de 35 dependencias municipales también reciben capacitación para el uso adecuado de la tecnología.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 06, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 6 de agosto de 2026.- El municipio de Querétaro tiene listo un reglamento de ética para el uso de la inteligencia artificial en la administración pública. El documento será enviado a la Secretaría del Ayuntamiento para su revisión y posterior aprobación en sesión de Cabildo.

El secretario de Innovación y Tecnología, Rodrigo Ruiz Ballesteros, precisó que la regulación aplica exclusivamente al interior del gobierno municipal —no a los particulares— y está estructurada sobre ocho principios: que las personas estén al centro, que exista supervisión humana, transparencia, no discriminación, privacidad, rendición de cuentas, seguridad y legalidad.

"Quiero comentarles que es un reglamento al interior de la administración pública municipal, no al exterior y, finalmente, es regular y como dice nuestro alcalde Felifer Macías, poner orden a esta tecnología que ya está inmersa en nuestras actividades diarias", señaló Ruiz Ballesteros durante la presentación en el Centro de Innovación y Tecnología Creativa BLOQUE.

La jornada tuvo un segundo eje: el reconocimiento internacional a Daniela Camberos, queretana que se convirtió en la primera mexicana y latinoamericana en obtener el AI For Good Impact Award de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU), agencia de la ONU especializada en tecnologías digitales. Su proyecto compitió con iniciativas de 65 países.

El proyecto de Camberos es un software llamado "Ramona": una inteligencia artificial diseñada para identificar ofertas de trabajo falsas utilizadas por redes de trata de personas. Hasta ahora ha detectado 800 casos en todo el país en los que las empresas no se encontraban en la ubicación que declaraban.

Gracias al reconocimiento, Camberos se integra como embajadora de BLOQUE. La Secretaría de Innovación y Tecnología la acompañará para presentar el software en universidades, donde los estudiantes podrán acceder a él y sumarse a los más de 127 mil usuarios que ya lo utilizan.

En el mismo evento se anunció el arranque de un curso de inteligencia artificial en modalidad híbrida en BLOQUE, iniciado el 5 de agosto con inscripción gratuita y 800 participantes. Paralelamente, alrededor de 150 servidores públicos de más de 35 dependencias municipales reciben capacitación para el uso adecuado de la tecnología.

La administración municipal también informó que dará seguimiento a los trabajos de la Comisión de Inteligencia Artificial del Senado de la República, que retomará las mesas de discusión a partir del 1 de septiembre. La expectativa institucional es que para 2027 exista un marco constitucional que regule el uso de la IA en el país —debate en el que Querétaro ha tenido presencia desde la iniciativa de ley aprobada en el Congreso local en 2025.

La Secretaría de Innovación y Tecnología opera desde BLOQUE, el mismo espacio donde en mayo pasado Ruiz Ballesteros encabezó la mesa con cinco municipios y la federación para construir una plataforma común de digitalización de trámites mercantiles.

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