San Juan del Río, 6 de agosto de 2026.— A través de un reporte emitido al Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4), se dio aviso sobre un masculino inconsciente al interior de un domicilio en la comunidad de El Rodeo.
Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal de San Juan del Río, quienes confirmaron la presencia del hombre y solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia.
Al arribar los paramédicos y brindar la atención correspondiente, confirmaron que la persona ya no presentaba signos vitales. De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, no se observaron signos aparentes de violencia.
Personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo para practicar la necropsia de ley y continuar con las investigaciones que permitan esclarecer las causas del deceso. La identidad del fallecido no fue proporcionada por las autoridades.