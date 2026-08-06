Localizan a hombre sin vida al interior de un domicilio en la comunidad El Rodeo, San Juan del Río

El reporte llegó al C4; la Policía Municipal acudió al lugar y solicitó servicios de emergencia, cuyos paramédicos confirmaron el deceso sin signos aparentes de violencia.

Calle de la comunidad El Rodeo con presencia de unidades policiales durante el operativo por hallazgo de hombre sin vida, San Juan del Río

La Policía Municipal de San Juan del Río acudió a la comunidad de El Rodeo tras el reporte al C4 sobre un hombre inconsciente en un domicilio.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 06, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 6 de agosto de 2026.— A través de un reporte emitido al Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4), se dio aviso sobre un masculino inconsciente al interior de un domicilio en la comunidad de El Rodeo.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal de San Juan del Río, quienes confirmaron la presencia del hombre y solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia.

Al arribar los paramédicos y brindar la atención correspondiente, confirmaron que la persona ya no presentaba signos vitales. De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, no se observaron signos aparentes de violencia.

Personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo para practicar la necropsia de ley y continuar con las investigaciones que permitan esclarecer las causas del deceso. La identidad del fallecido no fue proporcionada por las autoridades.

sucesos seguridad el rodeo

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