San Juan del Río distribuye 115 tinacos a bajo costo en tres comunidades rurales

La Secretaría de Gestión Municipal repartió 34 unidades en Rancho de Enmedio, 46 en San Sebastián de las Barrancas Sur y 35 en Rancho Banthí.

Vecinos reciben tinacos a bajo costo en la plaza de una comunidad rural de San Juan del Río durante la entrega municipal, agosto de 2026.

En Rancho Banthí se distribuyeron 35 tinacos como parte de la jornada que cubrió tres localidades del municipio.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 06, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 6 de agosto de 2026.- El gobierno municipal de San Juan del Río distribuyó 115 tinacos a bajo costo entre familias de tres comunidades rurales, a través de la Secretaría de Gestión Municipal. La acción benefició a localidades con acceso limitado al servicio continuo de agua potable.

La mayor parte de los tinacos fue a San Sebastián de las Barrancas Sur, donde se entregaron 46 unidades. En Rancho Banthí llegaron 35, y en Rancho de Enmedio, 34. En conjunto, las tres comunidades recibieron el total de 115 depósitos.

Vecinos de una comunidad rural de San Juan del R\u00edo reciben tinacos a bajo costo durante la entrega municipal, agosto de 2026. En Rancho de Enmedio, una de las tres localidades beneficiadas, fueron entregados 34 tinacos. rotativo.com.mx

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, la distribución se realizó en campo con la participación directa de los habitantes, quienes recibieron las unidades con papeles en mano y las trasladaron en sus propios vehículos al momento de la entrega.

Cami\u00f3n cargado con tinacos durante la distribuci\u00f3n municipal a comunidades rurales de San Juan del R\u00edo, agosto de 2026. La Secretaría de Gestión Municipal coordinó la distribución de 115 tinacos en tres comunidades rurales del municipio. rotativo.com.mx

La Secretaría de Gestión Municipal atribuyó la acción al programa de apoyos sociales que impulsa el alcalde Roberto Cabrera Valencia, y señaló que el objetivo es mejorar las condiciones de almacenamiento de agua en las viviendas de las localidades rurales del municipio.

Vecinos reciben tinacos a bajo costo en la plaza de una comunidad rural de San Juan del R\u00edo durante la entrega municipal, agosto de 2026. En Rancho Banthí se distribuyeron 35 tinacos como parte de la jornada que cubrió tres localidades del municipio. rotativo.com.mx

El municipio ha destinado recursos para ampliar la infraestructura hídrica en la demarcación: en julio pasado, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) anunció una inversión cercana a los 90 millones de pesos para obras de agua y drenaje en el segundo semestre de 2026.

El acuífero del valle de San Juan del Río registra un déficit anual de 93 millones de metros cúbicos, según datos presentados por JAPAM ante la Universidad Autónoma de Querétaro en abril.

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