San Juan del Río, 6 de agosto de 2026.- El gobierno municipal de San Juan del Río distribuyó 115 tinacos a bajo costo entre familias de tres comunidades rurales, a través de la Secretaría de Gestión Municipal. La acción benefició a localidades con acceso limitado al servicio continuo de agua potable.
La mayor parte de los tinacos fue a San Sebastián de las Barrancas Sur, donde se entregaron 46 unidades. En Rancho Banthí llegaron 35, y en Rancho de Enmedio, 34. En conjunto, las tres comunidades recibieron el total de 115 depósitos.
En Rancho de Enmedio, una de las tres localidades beneficiadas, fueron entregados 34 tinacos. rotativo.com.mx
De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, la distribución se realizó en campo con la participación directa de los habitantes, quienes recibieron las unidades con papeles en mano y las trasladaron en sus propios vehículos al momento de la entrega.
La Secretaría de Gestión Municipal coordinó la distribución de 115 tinacos en tres comunidades rurales del municipio. rotativo.com.mx
La Secretaría de Gestión Municipal atribuyó la acción al programa de apoyos sociales que impulsa el alcalde Roberto Cabrera Valencia, y señaló que el objetivo es mejorar las condiciones de almacenamiento de agua en las viviendas de las localidades rurales del municipio.
En Rancho Banthí se distribuyeron 35 tinacos como parte de la jornada que cubrió tres localidades del municipio. rotativo.com.mx
El municipio ha destinado recursos para ampliar la infraestructura hídrica en la demarcación: en julio pasado, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) anunció una inversión cercana a los 90 millones de pesos para obras de agua y drenaje en el segundo semestre de 2026.
El acuífero del valle de San Juan del Río registra un déficit anual de 93 millones de metros cúbicos, según datos presentados por JAPAM ante la Universidad Autónoma de Querétaro en abril.