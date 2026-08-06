San Juan del Río, Querétaro, 5 de agosto de 2026.— Un agente de la Policía Municipal de San Juan del Río protagonizó un accidente de tránsito con una camioneta que acompañaba a un grupo de peregrinos ciclistas en la autopista México-Querétaro, en el entronque con la antigua carretera Panamericana, a la altura de la comunidad de Loma Linda.
El percance ocurrió durante la mañana de ayer y derivó en momentos de tensión entre los integrantes del contingente y los elementos policiales presentes en la escena, así como en el cierre parcial de la vía en ese tramo del municipio.
El percance provocó momentos de tensión entre integrantes del contingente y elementos policiales, además del cierre parcial de la autopista mientras se realizaban las diligencias correspondientes. rotativo.com.mx
De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, la patrulla de servicio circulaba sobre la autopista cuando impactó contra la camioneta, que formaba parte del dispositivo de apoyo logístico del grupo de ciclistas en tránsito. El impacto dejó la camioneta con daños en su costado derecho y ocasionó que varias bicicletas cayeran al pavimento frente al vehículo.
La colisión generó una concentración de peregrinos sobre la calzada, y la vialidad fue cerrada en tanto las corporaciones policiales intervenían en la escena para contener la tensión y llevar a cabo las diligencias correspondientes. Elementos de la Policía Municipal de San Juan del Río acordonaron el área y permanecieron en el lugar junto con el contingente de ciclistas. De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, no se reportaron personas lesionadas de gravedad.
La camioneta que brindaba apoyo logístico a los peregrinos ciclistas presentó daños materiales tras el impacto con una patrulla municipal; las autoridades informaron que no hubo personas lesionadas de gravedad. rotativo.com.mx
La camioneta involucrada, una unidad tipo van color dorado, portaba bicicletas en su exterior e identificaciones del grupo de peregrinos. En el camión de apoyo que acompañaba al contingente se podía leer una leyenda de precaución dirigida a la circulación ordinaria por la presencia de la peregrinación ciclista.
El tramo de Loma Linda ha sido escenario de accidentes anteriores en la autopista México-Querétaro. La peregrinación ciclista que transitaba por ese corredor forma parte de las columnas de fe que cada año recorren el estado; en julio de 2026, miles de peregrinos de la Sierra queretana pasaron por San Juan del Río con destino al Tepeyac.
La Policía Municipal de San Juan del Río no emitió posicionamiento institucional sobre el hecho al cierre de esta información, y no se confirmó si el agente involucrado fue presentado ante alguna autoridad competente en relación con el percance.