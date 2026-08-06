Patrulla municipal choca con camioneta de peregrinos ciclistas en la autopista México-Querétaro

El agente conducía la unidad de servicio cuando impactó contra el vehículo de apoyo de un grupo de ciclistas que realizaba la peregrinación; el percance derivó en momentos de tensión entre peregrinos y policías en el lugar

Camión de apoyo y peregrinos ciclistas detenidos sobre la autopista México-Querétaro, mientras policías municipales resguardan la zona tras un choque entre una patrulla de San Juan del Río y una camioneta que acompañaba al contingente.

Autoridades municipales acordonaron un tramo de la autopista México-Querétaro, a la altura de Loma Linda, luego de que una patrulla de San Juan del Río impactara una camioneta de apoyo de un grupo de peregrinos ciclistas.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 06, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, Querétaro, 5 de agosto de 2026.— Un agente de la Policía Municipal de San Juan del Río protagonizó un accidente de tránsito con una camioneta que acompañaba a un grupo de peregrinos ciclistas en la autopista México-Querétaro, en el entronque con la antigua carretera Panamericana, a la altura de la comunidad de Loma Linda.

El percance ocurrió durante la mañana de ayer y derivó en momentos de tensión entre los integrantes del contingente y los elementos policiales presentes en la escena, así como en el cierre parcial de la vía en ese tramo del municipio.

Peregrinos ciclistas, polic\u00edas municipales y veh\u00edculos oficiales permanecen sobre la autopista M\u00e9xico-Quer\u00e9taro durante las diligencias posteriores al accidente registrado en Loma Linda. El percance provocó momentos de tensión entre integrantes del contingente y elementos policiales, además del cierre parcial de la autopista mientras se realizaban las diligencias correspondientes. rotativo.com.mx

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, la patrulla de servicio circulaba sobre la autopista cuando impactó contra la camioneta, que formaba parte del dispositivo de apoyo logístico del grupo de ciclistas en tránsito. El impacto dejó la camioneta con daños en su costado derecho y ocasionó que varias bicicletas cayeran al pavimento frente al vehículo.

La colisión generó una concentración de peregrinos sobre la calzada, y la vialidad fue cerrada en tanto las corporaciones policiales intervenían en la escena para contener la tensión y llevar a cabo las diligencias correspondientes. Elementos de la Policía Municipal de San Juan del Río acordonaron el área y permanecieron en el lugar junto con el contingente de ciclistas. De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, no se reportaron personas lesionadas de gravedad.

Camioneta tipo van con da\u00f1os en el costado derecho y bicicletas en su exterior, involucrada en el accidente con una patrulla de la Polic\u00eda Municipal de San Juan del R\u00edo sobre la autopista M\u00e9xico-Quer\u00e9taro. La camioneta que brindaba apoyo logístico a los peregrinos ciclistas presentó daños materiales tras el impacto con una patrulla municipal; las autoridades informaron que no hubo personas lesionadas de gravedad. rotativo.com.mx

La camioneta involucrada, una unidad tipo van color dorado, portaba bicicletas en su exterior e identificaciones del grupo de peregrinos. En el camión de apoyo que acompañaba al contingente se podía leer una leyenda de precaución dirigida a la circulación ordinaria por la presencia de la peregrinación ciclista.

El tramo de Loma Linda ha sido escenario de accidentes anteriores en la autopista México-Querétaro. La peregrinación ciclista que transitaba por ese corredor forma parte de las columnas de fe que cada año recorren el estado; en julio de 2026, miles de peregrinos de la Sierra queretana pasaron por San Juan del Río con destino al Tepeyac.

La Policía Municipal de San Juan del Río no emitió posicionamiento institucional sobre el hecho al cierre de esta información, y no se confirmó si el agente involucrado fue presentado ante alguna autoridad competente en relación con el percance.

sucesos seguridad movilidad peregrinación

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