PID ejecuta 191 detenciones y recupera 37 vehículos en julio en Querétaro

De las 191 personas detenidas, 168 correspondieron a órdenes de aprehensión y 23 a colaboraciones con fiscalías de otras entidades; la PID también recuperó 37 vehículos vinculados a carpetas de investigación.

Agentes de la Policía de Investigación del Delito y personal con chalecos Sinergia por Querétaro frente a la sede institucional de la PID durante el despliegue operativo de julio de 2026

La PID ejecutó 191 detenciones en julio de 2026, de las cuales 168 correspondieron a órdenes de aprehensión y 23 a colaboraciones con fiscalías de otras entidades.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 06, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 6 de agosto de 2026.- La Policía de Investigación del Delito (PID) de la Fiscalía General del Estado ejecutó 191 acciones de localización y detención de personas requeridas por la autoridad durante julio de 2026 en Querétaro, informó la dependencia.

De ese total, 168 correspondieron al cumplimiento de órdenes de aprehensión y 23 derivaron de colaboraciones con fiscalías y autoridades de otras entidades federativas en el marco del mecanismo Sinergia para la búsqueda de personas imputadas.

Las personas detenidas eran requeridas por su probable intervención en delitos como robo en sus diversas modalidades, violencia familiar, homicidio, amenazas, fraude, lesiones, extorsión y delitos contra la salud, resultado de investigaciones desarrolladas por personal ministerial y agentes de la PID, de acuerdo con la Fiscalía.

En paralelo a las detenciones, la PID reportó la recuperación de 37 vehículos vinculados a carpetas de investigación, en el marco de labores de investigación patrimonial y combate a los delitos relacionados con robo y alteración de medios de identificación vehicular.

El despliegue de julio se produce dentro de la cadencia operativa que la Fiscalía ha mantenido a lo largo de 2026. En julio, cateos simultáneos de Sinergia en cuatro municipios habían dejado diez personas detenidas en una jornada.

El balance mensual de la dependencia, que incluye resultados de la PID, acumuló en abril 341 detenciones calificadas como legales por la autoridad judicial, con una eficacia del 95.52 por ciento, según el reporte mensual de ese periodo.

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