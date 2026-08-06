Querétaro, 6 de agosto de 2026.- La Policía de Investigación del Delito (PID) de la Fiscalía General del Estado ejecutó 191 acciones de localización y detención de personas requeridas por la autoridad durante julio de 2026 en Querétaro, informó la dependencia.
De ese total, 168 correspondieron al cumplimiento de órdenes de aprehensión y 23 derivaron de colaboraciones con fiscalías y autoridades de otras entidades federativas en el marco del mecanismo Sinergia para la búsqueda de personas imputadas.
Las personas detenidas eran requeridas por su probable intervención en delitos como robo en sus diversas modalidades, violencia familiar, homicidio, amenazas, fraude, lesiones, extorsión y delitos contra la salud, resultado de investigaciones desarrolladas por personal ministerial y agentes de la PID, de acuerdo con la Fiscalía.
En paralelo a las detenciones, la PID reportó la recuperación de 37 vehículos vinculados a carpetas de investigación, en el marco de labores de investigación patrimonial y combate a los delitos relacionados con robo y alteración de medios de identificación vehicular.
El despliegue de julio se produce dentro de la cadencia operativa que la Fiscalía ha mantenido a lo largo de 2026. En julio, cateos simultáneos de Sinergia en cuatro municipios habían dejado diez personas detenidas en una jornada.
El balance mensual de la dependencia, que incluye resultados de la PID, acumuló en abril 341 detenciones calificadas como legales por la autoridad judicial, con una eficacia del 95.52 por ciento, según el reporte mensual de ese periodo.