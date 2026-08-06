Querétaro, 6 de agosto de 2026.- La diputada local Claudia Díaz Gayou anunció este miércoles su salida del Partido del Trabajo y su afiliación formal a Morena, en un acto encabezado por la presidenta estatal del partido, Gisela Sánchez, y la presidenta del Consejo Estatal, Rosalba Vázquez.
Díaz Gayou sostuvo que la decisión responde a convicción política y a la necesidad de fortalecer la unidad de la Cuarta Transformación rumbo a los comicios de 2027. "Hoy, como nunca, las encuestas muestran que el movimiento de la Cuarta Transformación es competitivo para ganar en 2027. No es momento de proyectos personales; es momento de la unidad", afirmó.
La legisladora fue electa diputada de mayoría relativa en 2024 por el Distrito IV bajo candidatura común de Morena, el PT y el PVEM. Desde el Congreso estatal, encabezó la fracción legislativa del PT e impulsó iniciativas en materia electoral, laboral y de cuidados. Ahora, al incorporarse a Morena, señaló que busca continuar las mismas causas desde la nueva militancia.
"Venimos a sumar, no a dividir. Venimos a trabajar, no a desplazar a nadie. Venimos con humildad, responsabilidad y la convicción de que la unidad será la base para construir un mejor futuro para Querétaro", dijo ante militantes del partido.
La diputada agradeció al PT el respaldo recibido durante su trayectoria legislativa y reiteró su disposición de contribuir desde Morena. "Estoy convencida de que Querétaro recuperará el rumbo de la Transformación si fortalecemos la unidad de nuestro movimiento. Ése es el propósito que hoy nos reúne."
Por su parte, la presidenta del Consejo Estatal de Morena, Rosalba Vázquez, subrayó que la incorporación de Díaz Gayou no modifica la relación política con el PT. "Seguimos siendo aliados con el Partido del Trabajo y seguiremos trabajando juntos porque así está la alianza a nivel nacional", afirmó Vázquez.
Díaz Gayou fue una de las legisladoras más activas en la LXI Legislatura. Entre sus iniciativas destacan la reforma a la ley electoral para fortalecer derechos político-electorales de las mujeres y la ley de cuidados presentada junto con el bloque morenista. Su nombre también ha aparecido en la discusión sobre aspirantes a la gubernatura de Querétaro para el ciclo electoral de 2027.