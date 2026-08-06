Diputada Claudia Díaz Gayou deja el PT y se afilia a Morena rumbo al 2027

La legisladora electa en 2024 por candidatura común PT-Morena-PVEM citó las encuestas y la necesidad de unidad de la Cuarta Transformación en Querétaro como razones de su decisión.

Claudia Díaz Gayou sostiene publicación de Morena durante acto de afiliación al partido en Querétaro

Claudia Díaz Gayou formalizó su afiliación a Morena este miércoles en un acto encabezado por la dirigencia estatal del partido en Querétaro.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 06, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 6 de agosto de 2026.- La diputada local Claudia Díaz Gayou anunció este miércoles su salida del Partido del Trabajo y su afiliación formal a Morena, en un acto encabezado por la presidenta estatal del partido, Gisela Sánchez, y la presidenta del Consejo Estatal, Rosalba Vázquez.

Díaz Gayou sostuvo que la decisión responde a convicción política y a la necesidad de fortalecer la unidad de la Cuarta Transformación rumbo a los comicios de 2027. "Hoy, como nunca, las encuestas muestran que el movimiento de la Cuarta Transformación es competitivo para ganar en 2027. No es momento de proyectos personales; es momento de la unidad", afirmó.

La legisladora fue electa diputada de mayoría relativa en 2024 por el Distrito IV bajo candidatura común de Morena, el PT y el PVEM. Desde el Congreso estatal, encabezó la fracción legislativa del PT e impulsó iniciativas en materia electoral, laboral y de cuidados. Ahora, al incorporarse a Morena, señaló que busca continuar las mismas causas desde la nueva militancia.

"Venimos a sumar, no a dividir. Venimos a trabajar, no a desplazar a nadie. Venimos con humildad, responsabilidad y la convicción de que la unidad será la base para construir un mejor futuro para Querétaro", dijo ante militantes del partido.

La diputada agradeció al PT el respaldo recibido durante su trayectoria legislativa y reiteró su disposición de contribuir desde Morena. "Estoy convencida de que Querétaro recuperará el rumbo de la Transformación si fortalecemos la unidad de nuestro movimiento. Ése es el propósito que hoy nos reúne."

Por su parte, la presidenta del Consejo Estatal de Morena, Rosalba Vázquez, subrayó que la incorporación de Díaz Gayou no modifica la relación política con el PT. "Seguimos siendo aliados con el Partido del Trabajo y seguiremos trabajando juntos porque así está la alianza a nivel nacional", afirmó Vázquez.

Díaz Gayou fue una de las legisladoras más activas en la LXI Legislatura. Entre sus iniciativas destacan la reforma a la ley electoral para fortalecer derechos político-electorales de las mujeres y la ley de cuidados presentada junto con el bloque morenista. Su nombre también ha aparecido en la discusión sobre aspirantes a la gubernatura de Querétaro para el ciclo electoral de 2027.

gobierno legislatura pt pvem

Reciente

Frutos verdes de feijoa en un recipiente de madera, con dos piezas cortadas a la mitad
Gastronomía

Garcinia cambogia: qué promete y qué se sabe realmente

El secretario de Salud David Kershenobich durante la conferencia mañanera del 7 de agosto de 2026 al descartar un brote activo de ciclosporiasis en México
México

Salud descarta brote de ciclosporiasis en México; registra 33 casos en 13 estados

El secretario David Kershenobich precisó que el parásito Cyclospora cayetanensis aparece de forma recurrente cada año en distintas regiones del mundo y que la incidencia actual no constituye una señal de alarma nacional.

Presidenta Claudia Sheinbaum anuncia el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre México y Perú durante la conferencia mañanera del 7 de agosto de 2026
México

México y Perú restablecen relaciones diplomáticas tras traslado de Betssy Chávez

La crisis comenzó en 2025 por el asilo otorgado a la exministra de Pedro Castillo; el nuevo gobierno de Keiko Fujimori abrió el diálogo semanas atrás y entregó el salvoconducto.

Tráfico vehicular y reducción de carriles en bulevar Bernardo Quintana por las obras del Tren México-Querétaro.
Editorial

Contraflujo en Bernardo Quintana a partir del sábado 8: tres carriles al sur, dos al norte

Los carriles centrales, que habitualmente operan hacia el norte, quedarán cerrados en ese sentido y habilitados como dos carriles en dirección contraria; los laterales sur-norte permanecerán abiertos.