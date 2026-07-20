San Juan del Río, 20 de julio de 2026.- La Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) entregó 12 vehículos nuevos a trabajadores y áreas operativas del organismo, durante un acto en el que su director, Antonio Pérez Cabrera, anunció una inversión cercana a 90 millones de pesos para lo que resta de 2026.

Pérez Cabrera afirmó que JAPAM mantiene ingresos superiores a lo proyectado y una situación financiera con “números muy positivos”, lo que, según explicó, permitirá ampliar las obras y acciones de infraestructura durante el segundo semestre del año.

Entre los proyectos previstos mencionó el equipamiento de nuevos pozos, la ampliación de redes de agua potable y drenaje, así como la construcción de tanques de almacenamiento con capacidades de 500, 1,000 y 1,500 metros cúbicos.

El director indicó que los nuevos vehículos serán distribuidos entre distintas áreas operativas, incluida la Gerencia de Proyectos Estratégicos, encargada de programas y servicios dirigidos a comunidades y colonias del municipio.

La unidad con número económico JAP-143 forma parte de la nueva flotilla entregada por JAPAM en San Juan del Río. rotativo.com.mx

Parte de las unidades será utilizada para el suministro de agua potable a bajo costo mediante pipas en zonas que todavía no cuentan con una red regularizada. Otras serán destinadas al servicio de desazolve de fosas sépticas, con el objetivo de fortalecer la capacidad de atención del organismo.

Los vehículos también apoyarán la entrega e instalación gratuita de tinacos del programa Agua Segura en viviendas de familias sanjuanenses.

Al menos una unidad de doble tracción será asignada a trabajos de campo relacionados con la reforestación y conservación de zonas vinculadas con la recarga del acuífero de San Juan del Río, considerado por JAPAM como la principal fuente de abastecimiento de agua potable para la población municipal.

Trabajadores de JAPAM participaron en el acto de entrega de 12 vehículos destinados a fortalecer los servicios operativos del organismo. rotativo.com.mx

Pérez Cabrera informó que, durante la semana previa al evento, el organismo entregó cinco bordos a igual número de ejidos. De acuerdo con el funcionario, estas obras permiten captar agua, reducir la erosión del suelo, disminuir riesgos de inundación y favorecer la infiltración hacia el acuífero.

El director señaló que estas acciones se complementan con la construcción de pozos de absorción y los trabajos de reforestación desarrollados en diferentes puntos del municipio.

Como parte del acto protocolario, un sacerdote realizó la bendición de las unidades y posteriormente se efectuó la entrega simbólica de una llave a un trabajador de JAPAM con 22 años de servicio.





El presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, calificó a la JAPAM como “un ejemplo de fuente de bien común” y afirmó que el organismo mantiene “una política pública que ve hacia el futuro”, ante la proximidad del aniversario 500 de la fundación de San Juan del Río, que se conmemorará en 2031.