JAPAM entrega 12 vehículos nuevos y anuncia inversión cercana a 90 mdp para lo que resta de 2026

El organismo prevé equipar pozos, ampliar redes y construir tanques de almacenamiento durante el segundo semestre de 2026.

Trabajadores de JAPAM durante el acto de entrega de 12 vehículos nuevos en San Juan del Río

Trabajadores de JAPAM participaron en el acto de entrega de 12 vehículos destinados a fortalecer los servicios operativos del organismo.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 20 de julio de 2026.- La Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) entregó 12 vehículos nuevos a trabajadores y áreas operativas del organismo, durante un acto en el que su director, Antonio Pérez Cabrera, anunció una inversión cercana a 90 millones de pesos para lo que resta de 2026.

Pérez Cabrera afirmó que JAPAM mantiene ingresos superiores a lo proyectado y una situación financiera con “números muy positivos”, lo que, según explicó, permitirá ampliar las obras y acciones de infraestructura durante el segundo semestre del año.

Entre los proyectos previstos mencionó el equipamiento de nuevos pozos, la ampliación de redes de agua potable y drenaje, así como la construcción de tanques de almacenamiento con capacidades de 500, 1,000 y 1,500 metros cúbicos.

El director indicó que los nuevos vehículos serán distribuidos entre distintas áreas operativas, incluida la Gerencia de Proyectos Estratégicos, encargada de programas y servicios dirigidos a comunidades y colonias del municipio.

Camioneta blanca tipo estaca con logotipo de JAPAM y n\u00famero econ\u00f3mico JAP-143 La unidad con número económico JAP-143 forma parte de la nueva flotilla entregada por JAPAM en San Juan del Río. rotativo.com.mx

Parte de las unidades será utilizada para el suministro de agua potable a bajo costo mediante pipas en zonas que todavía no cuentan con una red regularizada. Otras serán destinadas al servicio de desazolve de fosas sépticas, con el objetivo de fortalecer la capacidad de atención del organismo.

Los vehículos también apoyarán la entrega e instalación gratuita de tinacos del programa Agua Segura en viviendas de familias sanjuanenses.

Al menos una unidad de doble tracción será asignada a trabajos de campo relacionados con la reforestación y conservación de zonas vinculadas con la recarga del acuífero de San Juan del Río, considerado por JAPAM como la principal fuente de abastecimiento de agua potable para la población municipal.

Trabajadores de JAPAM durante el acto de entrega de 12 veh\u00edculos nuevos en San Juan del R\u00edo Trabajadores de JAPAM participaron en el acto de entrega de 12 vehículos destinados a fortalecer los servicios operativos del organismo. rotativo.com.mx

Pérez Cabrera informó que, durante la semana previa al evento, el organismo entregó cinco bordos a igual número de ejidos. De acuerdo con el funcionario, estas obras permiten captar agua, reducir la erosión del suelo, disminuir riesgos de inundación y favorecer la infiltración hacia el acuífero.

El director señaló que estas acciones se complementan con la construcción de pozos de absorción y los trabajos de reforestación desarrollados en diferentes puntos del municipio.

Como parte del acto protocolario, un sacerdote realizó la bendición de las unidades y posteriormente se efectuó la entrega simbólica de una llave a un trabajador de JAPAM con 22 años de servicio.


El presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, calificó a la JAPAM como “un ejemplo de fuente de bien común” y afirmó que el organismo mantiene “una política pública que ve hacia el futuro”, ante la proximidad del aniversario 500 de la fundación de San Juan del Río, que se conmemorará en 2031.

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