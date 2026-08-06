Amealco de Bonfil, 6 de agosto de 2026.- Movimiento Ciudadano presentó ante el gobierno municipal de Amealco de Bonfil su iniciativa de ley de paternidad, con la que busca que el Cabildo local sea el primer órgano en Querétaro en aprobar una normativa que reconoce la crianza de los hijos como responsabilidad compartida entre el padre y la madre.
El diputado Paul Ospital Carrera y la coordinadora estatal de MC, Laura Ballesteros Mancilla, entregaron el documento al alcalde Óscar Pérez Martínez durante una reunión de trabajo en la sede del gobierno municipal.
Ospital señaló que la iniciativa forma parte de la plataforma nacional de su partido y que las leyes actuales "marcan los roles que deben tener hombres y mujeres", situación que MC busca revertir mediante esta propuesta.
"La crianza de los hijos es una responsabilidad compartida", dijo el legislador, quien expresó su aspiración de que un gobierno de ese partido sea ejemplo en la materia. La aprobación, precisó, dependerá de su discusión en el Cabildo de Amealco. La iniciativa no tiene fecha de votación establecida.
Ballesteros Mancilla señaló que la propuesta integra la agenda de cuidados e igualdad del partido y que busca "vincular agendas que abonen a la justicia social en el territorio". Por su parte, el alcalde Pérez Martínez no se pronunció sobre el contenido o alcance de la iniciativa, pero afirmó que sus decisiones están motivadas por "las causas de la gente" y no por intereses políticos o económicos.
La propuesta de ley de paternidad de Ospital Carrera lleva varios años en el circuito legislativo queretano. En 2023, cuando el diputado militaba en el PRI, el bloque del PAN en la LXI Legislatura la frenó al calificarla como ajena a sus prioridades. También estuvieron presentes la diputada Tere Calzada y el delegado nacional de MC, César Cadena.
El diputado Paul Ospital Carrera y la coordinadora estatal de MC, Laura Ballesteros Mancilla, entregaron la iniciativa de ley de paternidad al alcalde Óscar Pérez Martínez en la sede del gobierno municipal de Amealco de Bonfil.