MC lleva iniciativa de paternidad a Amealco para presionar su aprobación en Cabildo

El diputado Paul Ospital y la coordinadora estatal Laura Ballesteros entregaron al alcalde Óscar Pérez la propuesta de ley, que establece la crianza como responsabilidad compartida entre padres y madres.

Diputado Paul Ospital y coordinadora Laura Ballesteros entregan iniciativa de ley de paternidad al alcalde Óscar Pérez Martínez en Amealco de Bonfil

La reunión de trabajo en la que MC presentó la iniciativa de ley de paternidad al alcalde de Amealco se realizó en las instalaciones del gobierno municipal.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 06, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Amealco de Bonfil, 6 de agosto de 2026.- Movimiento Ciudadano presentó ante el gobierno municipal de Amealco de Bonfil su iniciativa de ley de paternidad, con la que busca que el Cabildo local sea el primer órgano en Querétaro en aprobar una normativa que reconoce la crianza de los hijos como responsabilidad compartida entre el padre y la madre.

El diputado Paul Ospital Carrera y la coordinadora estatal de MC, Laura Ballesteros Mancilla, entregaron el documento al alcalde Óscar Pérez Martínez durante una reunión de trabajo en la sede del gobierno municipal.

Ospital señaló que la iniciativa forma parte de la plataforma nacional de su partido y que las leyes actuales "marcan los roles que deben tener hombres y mujeres", situación que MC busca revertir mediante esta propuesta.

"La crianza de los hijos es una responsabilidad compartida", dijo el legislador, quien expresó su aspiración de que un gobierno de ese partido sea ejemplo en la materia. La aprobación, precisó, dependerá de su discusión en el Cabildo de Amealco. La iniciativa no tiene fecha de votación establecida.

Ballesteros Mancilla señaló que la propuesta integra la agenda de cuidados e igualdad del partido y que busca "vincular agendas que abonen a la justicia social en el territorio". Por su parte, el alcalde Pérez Martínez no se pronunció sobre el contenido o alcance de la iniciativa, pero afirmó que sus decisiones están motivadas por "las causas de la gente" y no por intereses políticos o económicos.

La propuesta de ley de paternidad de Ospital Carrera lleva varios años en el circuito legislativo queretano. En 2023, cuando el diputado militaba en el PRI, el bloque del PAN en la LXI Legislatura la frenó al calificarla como ajena a sus prioridades. También estuvieron presentes la diputada Tere Calzada y el delegado nacional de MC, César Cadena.

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El diputado Paul Ospital Carrera y la coordinadora estatal de MC, Laura Ballesteros Mancilla, entregaron la iniciativa de ley de paternidad al alcalde Óscar Pérez Martínez en la sede del gobierno municipal de Amealco de Bonfil.

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