Luis Miguel vuelve con Coca-Cola a 35 años del comercial que lo hizo ícono de los 90

El cantante grabó el spot en el Centro Histórico de la Ciudad de México y dice que el país es "por siempre mi lugar en el mundo".

Luis Miguel baja unas escaleras sosteniendo una botella de Coca-Cola durante la grabación de la campaña por el centenario de la marca en México

El cantante protagoniza la campaña "Un siglo de momentos compartidos", grabada en el Centro Histórico de la Ciudad de México en junio-julio de 2026.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ago 06, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 6 de agosto de 2026.— Luis Miguel protagoniza el nuevo comercial con el que Coca-Cola celebra sus 100 años de presencia en México, un proyecto que marca el reencuentro del cantante con la marca 35 años después de su primera colaboración.

La campaña, denominada "Un siglo de momentos compartidos", parte del concepto "Nuestra fórmula es estar siempre juntos". En el spot, el artista aparece dentro de una casa con una botella de Coca-Cola y, en voz en off, describe a México como una combinación de colores, emociones y formas de vivir: "México es y será por siempre mi lugar en el mundo", se escucha en el comercial.

El cantante difundió el video en sus redes sociales con el mensaje: "Una historia con México que no se explica con palabras… se siente en el corazón. Nuestra fórmula es estar siempre juntos. Coca-Cola 100 Años".

La grabación se realizó en la Ciudad de México. A finales de junio y principios de julio, Luis Miguel fue visto hospedándose en el Ritz-Carlton capitalino y trabajando en una producción en un edificio contiguo a la Universidad del Claustro de Sor Juana, en el Centro Histórico. Según el programa Ventaneando, el artista llegó en helicóptero y contó con un dispositivo de seguridad amplio.

Para la vicepresidenta de Marketing de The Coca-Cola Company México, Carmen Méndez, el centenario representa un reconocimiento a la relación construida con varias generaciones. "Con Coca-Cola llevo 35 años de historia. Celebrar los 100 años de Coca-Cola en el país tiene un significado muy profundo para mí, una relación llena de música, recuerdos y momentos mágicos", expresó Luis Miguel en el comunicado de la campaña.

La primera colaboración entre el artista y la marca data de 1991, cuando protagonizó la campaña "Vive la sensación", considerada una de las más exitosas de la publicidad mexicana de esa década.

El lanzamiento del comercial llega semanas después de que circularan versiones sobre una posible hospitalización del cantante en Nueva York; su entorno cercano no emitió posicionamiento sobre esas versiones.

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