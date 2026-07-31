Ciudad de México, 31 de julio de 2026.- Ester Expósito anunció que recurrirá a acciones legales ante la difusión de contenidos sobre su vida personal que calificó como falsos y difamatorios.

La actriz española publicó un comunicado en las historias de su cuenta verificada de Instagram, después de que durante los últimos meses aumentaran las versiones y especulaciones relacionadas con su vida privada.

“En los últimos meses y especialmente estos días han circulado en redes sociales titulares e informaciones falsas y difamatorias sobre mí y mi vida personal que nada tienen que ver con la realidad o lo que soy”, señaló.

Expósito calificó estas publicaciones como “bulos absurdos” creados para ensuciar una historia entre dos personas y afectar su dignidad.

La intérprete también advirtió que no permitirá que los contenidos continúen circulando sin consecuencias y que utilizará los recursos legales disponibles contra quienes resulten responsables.

“No todo vale y esta vez me veo obligada a poner aquí el límite y actuar con herramientas legales contra los responsables”, escribió.

Ester Expósito no menciona a Kylian Mbappé

El comunicado no identifica las publicaciones que motivaron la advertencia ni menciona directamente al futbolista francés Kylian Mbappé.

En redes sociales, el pronunciamiento fue relacionado con los rumores que durante 2026 han vinculado sentimentalmente a Expósito con el delantero. Sin embargo, esa interpretación procede de publicaciones de terceros y no de una confirmación realizada por alguno de los involucrados.

Hasta ahora, ni Ester Expósito ni Kylian Mbappé han confirmado públicamente una relación sentimental. Por ello, el comunicado tampoco puede considerarse una confirmación, ruptura o desmentido específico sobre el futbolista.

En días recientes también circularon imágenes y publicaciones no verificadas que alimentaron nuevas teorías sobre la vida privada de ambos. Expósito no precisó si esas piezas forman parte del material contra el que emprenderá acciones legales.

Con su mensaje, la actriz busca marcar un límite frente a contenidos que considera falsos y proteger su imagen y dignidad ante la difusión de versiones no confirmadas.