Ciudad de México, 5 de agosto de 2026.— Por primera vez en su historia, los seis cortometrajes animados más antiguos de México podrán verse reunidos en una misma función. La Cineteca Nacional restauró en resolución 4K esas piezas del estudio AVA —creado por Alfonso Vergara Andrade, considerado uno de los primeros estudios de animación del país—, realizadas entre 1935 y 1938, y las presenta como apertura del 45 Foro Internacional de Cine, que se celebrará del 13 de agosto al 10 de septiembre de 2026 en sus tres sedes.

La colección incluye los títulos Paco Perico —en premier—, La cucaracha, Una noche de posada, Chema y Juana, Los cinco cabritos y Mi viaje a Moctezuma. Jania Alarcón, responsable del proyecto de restauración, señaló que trabajaron cerca de un año en la investigación y localización de materiales, revisión, escaneo, estabilización y recuperación del color.

"Marcan el inicio de la historia de la animación en México y forman parte de nuestro patrimonio audiovisual. Por primera vez podremos ver reunida la colección completa", afirmó Alarcón. El proceso contó con el apoyo de FOCINE e IMCINE, y fue realizado por el Laboratorio de Restauración Digital Elena Sánchez Valenzuela de la Cineteca.

Las piezas incorporan influencias de la animación estadounidense de la época —en especial de los hermanos Fleischer— y elementos de la vida y la cultura mexicanas: posadas, música popular y paisajes del centro del país.

El 45 Foro, creado en 1980 e inspirado en el Foro del Festival de Berlín, reúne este año 14 películas de 12 países —Argentina, Bolivia, Canadá, Cuba, España, Estados Unidos, Georgia, Irán, México, Palestina, Perú y Portugal—, con ocho ficciones, seis obras de corte documental y películas híbridas.

Nelson Carro, director de Difusión y Programación de la Cineteca Nacional, explicó el criterio de selección: "Todas estas películas, si tienen algo que las caracteriza, es la posición de un autor detrás". Y subrayó el principio del Foro: "La historia se puede resumir en una frase. El asunto es cómo está contada."

La programación incluye también Emergency Exit, del cineasta catalán Lluís Miñarro, una road movie ambientada entre 1969 y 1970 que representa la última participación cinematográfica de la actriz española Marisa Paredes, fallecida en diciembre de 2024.

Durante la conferencia de presentación, Miñarro recordó la amistad que mantuvo con ella y destacó su interpretación: la calificó como poseedora de la grandeza de las actrices verdaderamente sólidas. El director explicó que la película fue concebida sin guion cerrado, lo que permitió al elenco incorporar decisiones surgidas durante el rodaje:

"Una película no tiene por qué ser un corsé de planteamiento, nudo y desenlace. Si cuentas una historia, también debes dejar pistas abiertas para que el público pueda fabular."

Entre las obras que completan la programación figuran Soy Cuba (URSS-Cuba, 1964), de Mijaíl Kalatózov; Con Hassan en Gaza, del director palestino Kamal Aljafari, y Punto de fuga, ensayo documental de Bani Khoshnoudi sobre Irán. La participación mexicana también incluye Un techo sin cielo, de Diego Hernández, ganadora de la Pluma de Plata en el FICUNAM.

Del 13 al 30 de agosto, las funciones se realizan en la Cineteca Nacional México; del 21 de agosto al 10 de septiembre, en la Cineteca Nacional de las Artes y la Cineteca Nacional Chapultepec. La programación completa y los horarios están disponibles en los canales oficiales de la Cineteca Nacional.

La animación mexicana contemporánea tiene en este rescate uno de sus referentes más sólidos —Soy Frankelda, la primera película nacional de stop-motion, llevó la tradición del cine animado mexicano a festivales internacionales en 2025—, y los cortometrajes del estudio AVA permiten ahora rastrear el origen de esa historia.