Conagua mantiene ocho operativos de agua y drenaje en siete estados en respaldo a municipios

Las brigadas atienden localidades de Guerrero, Nayarit, Sinaloa, Tamaulipas, Sonora, Chiapas y Puebla con abastecimiento de agua potable, bombeo y desazolve de sistemas de alcantarillado.

Trabajador de Conagua con manguera llena una cisterna domiciliaria en zona habitacional durante el operativo de abastecimiento de agua potable en Bahía de Banderas, Nayarit, en 2026.

Las pipas federales de Conagua abastecen directamente depósitos y cisternas en localidades de Guerrero y Nayarit como parte de los operativos de apoyo a municipios con problemas de suministro durante la temporada de lluvias.

Getting your Trinity Audio player ready...
Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ago 05, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

See Full Bio

Ciudad de México, 5 de agosto de 2026.— A solicitud de autoridades estatales y municipales, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantiene ocho operativos de apoyo en siete estados del país para reforzar servicios de agua potable, bombeo y desalojo de drenajes durante la temporada de lluvias 2026.

En materia de abastecimiento directo, las brigadas federales operan pipas en Acapulco, Guerrero, y en Bahía de Banderas, Nayarit. Ambos operativos comenzaron el 4 de junio y el 18 de mayo, respectivamente. De acuerdo con la dependencia, en esas dos localidades se han distribuido 4 millones 800 mil litros a más de 8 mil personas.

Para bombear agua destinada al suministro de la población, Conagua interviene en Mocorito, Sinaloa, y en Camargo, Tamaulipas, con operativos iniciados el 17 de junio y el 14 de julio. La dependencia reporta que en conjunto se han extraído casi 336 mil 300 metros cúbicos, en apoyo de casi 26 mil habitantes.

En Cajeme, Sonora, las brigadas trabajan desde el 1 de julio en el desalojo de agua acumulada. Conagua informó que en ese municipio se han bombeado casi 92 mil metros cúbicos en beneficio estimado de 75 mil personas.

Para reducir riesgos de inundación, la dependencia apoyó a los municipios de Arriaga, Chiapas; Huauchinango, Puebla, y Guasave, Sinaloa, con el desazolve de drenajes. En los tres casos se limpiaron más de 28 mil metros de ductos, en beneficio de más de 12 mil 500 pobladores.

Los operativos forman parte de la estrategia federal de atención a emergencias hidrometeorológicas. La Conagua ratificó la colaboración con autoridades locales para reforzar los servicios de agua y drenaje en zonas vulnerables.

Las acciones se inscriben en el mismo ciclo de intervenciones con el que la dependencia ejecuta actualmente obras contra inundaciones en seis zonas críticas del país.

conagua gobierno nayarit

Reciente

Jania Alarcón, Nelson Carro y Lluís Miñarro durante la presentación del 45 Foro Internacional de Cine y la restauración 4K de la animación mexicana 1935-1938
Espectáculos

45 Foro Internacional de Cine recupera los cortometrajes animados más antiguos de México restaurados en 4K

Seis cortos del estudio AVA, realizados entre 1935 y 1938 y restaurados en 4K durante casi un año, se presentan por primera vez como colección completa en el 45 Foro Internacional de Cine de la Cineteca Nacional.

César Gastélum, tiktoker sinaloense con 577 mil seguidores, asesinado durante transmisión en vivo en Sinaloa en agosto de 2026
Noticias

Asesinan a influencer César Gastélum durante transmisión en vivo en Sinaloa

El creador de contenido, conocido por su humor en TikTok y sus streams en la plataforma Kick, se convierte en el más reciente caso de violencia contra influencers en Sinaloa desde 2024.

Elementos de la Guardia Nacional resguardan la zona donde un tráiler volcó sobre el camellón central de la carretera federal Celaya–Salamanca.
Seguridad

Volcadura de tráiler tipo caja seca paraliza la carretera federal Celaya-Salamanca en el kilómetro 60

La unidad perdió el control y cayó sobre el divisor central en dirección a Salamanca; las maniobras de rescate con grúas mantuvieron paralizado ese sentido de la vía.

Adolescentes trabajan en computadoras en un laboratorio de la UT San Juan del Río durante el curso de verano de robótica y programación 2026
San Juan del Río

25 adolescentes aprenden a programar robots y crear apps en la UT San Juan del Río

El programa de dos semanas en la Universidad Tecnológica incluye diseño de robots a escala, creación de aplicaciones, energías renovables y fabricación de materiales en laboratorio.