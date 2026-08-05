Ciudad de México, 5 de agosto de 2026.— A solicitud de autoridades estatales y municipales, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantiene ocho operativos de apoyo en siete estados del país para reforzar servicios de agua potable, bombeo y desalojo de drenajes durante la temporada de lluvias 2026.

En materia de abastecimiento directo, las brigadas federales operan pipas en Acapulco, Guerrero, y en Bahía de Banderas, Nayarit. Ambos operativos comenzaron el 4 de junio y el 18 de mayo, respectivamente. De acuerdo con la dependencia, en esas dos localidades se han distribuido 4 millones 800 mil litros a más de 8 mil personas.

Para bombear agua destinada al suministro de la población, Conagua interviene en Mocorito, Sinaloa, y en Camargo, Tamaulipas, con operativos iniciados el 17 de junio y el 14 de julio. La dependencia reporta que en conjunto se han extraído casi 336 mil 300 metros cúbicos, en apoyo de casi 26 mil habitantes.

En Cajeme, Sonora, las brigadas trabajan desde el 1 de julio en el desalojo de agua acumulada. Conagua informó que en ese municipio se han bombeado casi 92 mil metros cúbicos en beneficio estimado de 75 mil personas.

Para reducir riesgos de inundación, la dependencia apoyó a los municipios de Arriaga, Chiapas; Huauchinango, Puebla, y Guasave, Sinaloa, con el desazolve de drenajes. En los tres casos se limpiaron más de 28 mil metros de ductos, en beneficio de más de 12 mil 500 pobladores.

Los operativos forman parte de la estrategia federal de atención a emergencias hidrometeorológicas. La Conagua ratificó la colaboración con autoridades locales para reforzar los servicios de agua y drenaje en zonas vulnerables.

Las acciones se inscriben en el mismo ciclo de intervenciones con el que la dependencia ejecuta actualmente obras contra inundaciones en seis zonas críticas del país.