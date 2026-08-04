IMSS aprueba donación de predios para dos CECI en Jalisco y Estado de México

Los nuevos CECI atenderán a 110 niñas y niños en Ocotlán y a 250 en Ecatepec, municipios donde la demanda de cuidado infantil supera la capacidad instalada.

Participantes en la sesión ordinaria del Consejo Técnico del IMSS que autorizó la aceptación de dos predios para CECI

La sesión ordinaria del Consejo Técnico fue encabezada por Zoé Robledo, director general del IMSS.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ago 04, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 4 de agosto de 2026.- El Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social aprobó aceptar la donación de dos predios para construir sendos Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) en Ocotlán, Jalisco, y Ecatepec de Morelos, Estado de México, en una sesión ordinaria encabezada por el director general del IMSS, Zoé Robledo.

El inmueble de Ocotlán, ubicado en el fraccionamiento Solidaridad, mide 1 mil 552.52 metros cuadrados y fue donado por el Ayuntamiento de esa ciudad. El predio de Ecatepec, en la colonia Ejército del Trabajo II, tiene 2 mil 752.44 metros cuadrados y también proviene de una donación municipal.

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades durante la sesión, el CECI de Ocotlán contará con capacidad para atender a 110 niñas y niños. En la zona de influencia del proyecto se identifican 3 mil 326 menores de cuatro años con demanda potencial del servicio, donde la cobertura instalada es limitada.

El CECI proyectado para Ecatepec tendrá 250 lugares y responderá a una demanda igualmente documentada: más de 3 mil 800 menores de cuatro años en el área con requerimiento potencial de servicios de educación y cuidado infantil, en una de las zonas de mayor concentración poblacional del país.

Borsalino González Andrade, director de Administración del IMSS, señaló que los dos proyectos forman parte de la estrategia institucional para ampliar la infraestructura de cuidado infantil, e indicó que los CECI representan una evolución del modelo tradicional de guarderías al incorporar, según su descripción, estándares superiores de calidad, accesibilidad, alimentación, atención pedagógica y desarrollo integral.

Los estudios demográficos del Instituto proyectan que la demanda en ambas zonas mantendrá una tendencia sostenida durante la próxima década, de acuerdo con el boletín de la sesión.

La aprobación de ambas donaciones continúa la política del IMSS de gestionar predios municipales como punto de partida para la expansión de su red de centros infantiles.

En febrero pasado, el propio Robledo había adelantado en Querétaro que el instituto negociaba con municipios del estado la donación de terrenos para hasta 10 CECI, aunque esos proyectos permanecían entonces en etapa de gestión inmobiliaria.

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