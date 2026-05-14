Conagua destina 12 mil mdp contra inundaciones en seis zonas críticas

Ciudad de México, 14 de mayo de 2026. — Doce mil millones de pesos en obras contra inundaciones. Esa es la apuesta del gobierno federal en seis zonas críticas del país antes de la temporada de lluvias 2026, en el marco de 23 mil obras de agua potable, drenaje y saneamiento que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ejecuta en 2 mil 300 municipios.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lo confirmó este jueves desde Palacio Nacional. El paquete prioriza la Zona Metropolitana del Valle de México, además de cinco entidades: Hidalgo, Chiapas, Tabasco, Veracruz y Guerrero, donde Acapulco concentra la mayor obra.

El anuncio complementa lo presentado por el director general de Conagua, Efraín Morales López, sobre las obras antiinundaciones en cinco estados afectados por las lluvias de 2025 .

"Estamos haciendo una obra de agua o de drenaje en prácticamente todos los municipios del país", afirmó Sheinbaum, quien recordó que el año anterior las anegaciones en el oriente de la Ciudad de México y en cinco entidades marcaron la urgencia de dar cauce a los ríos antes de que las precipitaciones desborden las poblaciones aledañas.

La Zona Metropolitana del Valle de México concentra la mayor inversión por unidad. Conagua amplía la Laguna El Salado de 300 mil a 400 mil metros cúbicos y suma capacidad a los colectores Teotongo (4 mil litros por segundo), Los Pinos (3 mil), Carmelo Pérez (20 mil) y al cárcamo Bordo de Xochiaca (16 mil).

Conagua amplía colectores y desazolva 19 ríos en la Zona Metropolitana del Valle de México con inversión cercana a 312 mdp.

El Colector Chalco de Covarrubias absorbe mil 20 mdp para 1.8 kilómetros de tramo en cielo abierto y microtuneleo, parte de la política hídrica que en 2025 ya movilizó 4 mil 500 mdp en agua y saneamiento en el país.

Acapulco, Tabasco y Veracruz lideran el desglose por entidad

Fuera del Valle de México, tres territorios concentran el grueso del gasto. De acuerdo con el desglose presentado por Conagua, Acapulco recibe 819 mdp para 13 kilómetros de desazolve del río La Sabana, 4.2 kilómetros de bordos y 13 presas retenedoras de azolve, en beneficio de 120 mil habitantes.

Tabasco suma 746 mdp para 50 kilómetros de desazolve en siete municipios. Veracruz concentra dos paquetes: 707 mdp en Paso Largo y mil 547 mdp en los ríos Cazones y Pantepec en Poza Rica y Álamo.

Hidalgo recibe 467 mdp para el río Tula y Chiapas 370 mdp para el Suchiate. El paquete forma parte del Plan de Inversión en Infraestructura anunciado en febrero, que destina 5.6 billones de pesos a ocho sectores hasta 2030, agua entre ellos.

Obras llegan contra reloj antes de la temporada de lluvias