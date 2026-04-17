Obra pluvial en San Pedrito Peñuelas cuadruplica capacidad de drenaje con inversión de 209 mdp

La intervención sobre la calle Obreros beneficia a 15 mil habitantes y es la mayor obra hidrosanitaria en San Pedrito Peñuelas en dos décadas.

Obras de infraestructura hidrosanitaria en calle Obreros, colonia San Pedrito Peñuelas, muestran cajones pluviales de gran capacidad.

El presidente municipal Felifer Macías Olvera supervisó los trabajos en la colonia San Pedrito Peñuelas este viernes.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 17, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 17 de abril de 2026. — La obra de infraestructura hidrosanitaria, pluvial y urbana que se ejecuta sobre la calle Obreros, en la colonia San Pedrito Peñuelas, tiene un avance de 35 por ciento y ya registra el primer efecto medible de su propósito central: en las lluvias recientes no hubo reflujo de agua hacia las viviendas ni afectaciones en los domicilios, afectación que anteriormente sí se presentaba con frecuencia en esa zona de la capital queretana.

El presidente municipal Felifer Macías Olvera supervisó los trabajos y confirmó que la inversión total ronda los 209 millones de pesos en beneficio de más de 15 mil habitantes, la mayor intervención en esa colonia en dos décadas.

La cifra actualizada marca un salto significativo respecto al presupuesto que la propia administración municipal reportó al arranque de la obra en enero de 2026, cuando se informó de una inversión inicial de 50 millones de pesos con apoyo del gobierno del estado para la primera etapa del Dren Peñuelas.

El monto de 209 millones reportado este viernes incluye la renovación integral del proyecto más allá del tramo inicial: red sanitaria, red de agua potable, infraestructura pluvial y obra urbana complementaria.


Obras de infraestructura hidrosanitaria en calle Obreros, colonia San Pedrito Pe\u00f1uelas, muestran cajones pluviales de gran capacidad. Los nuevos cajones pluviales alcanzan hasta seis metros de ancho y cinco metros de altura, lo que cuadruplica la capacidad original del sistema. rotativo.com.mx

Cajones de seis metros de ancho y cinco de altura

La cuadruplicación de la capacidad del sistema pluvial se logró mediante la construcción de cajones de gran escala que alcanzan hasta seis metros de ancho y cinco metros de altura, detalló el alcalde durante la supervisión.

La nueva infraestructura permite una conducción más eficiente del agua y mayor captación durante eventos de precipitación, con el objetivo explícito de reducir la velocidad del escurrimiento antes de que alcance zonas bajas de la ciudad.

Los beneficios complementarios se extienden aguas arriba del dren gracias a la coordinación con el gobierno estatal. La construcción de los bordos Cuates I y Cuates II en la zona de Cinco Halcones, ejecutada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del estado, retiene cauce antes de que llegue a Peñuelas y genera un efecto en cadena que alcanza al centro de la ciudad y a las colonias Carrillo Puerto y Santa María Magdalena.

Cobertura previa documentó que las contingencias pluviales de 2025 obligaron a la administración a reorientar parte del Programa de Obra Anual hacia atención de afectaciones en esas mismas zonas.


Obras de infraestructura hidrosanitaria en calle Obreros, colonia San Pedrito Pe\u00f1uelas, muestran cajones pluviales de gran capacidad. El presidente municipal Felifer Macías Olvera supervisó los trabajos en la colonia San Pedrito Peñuelas este viernes. rotativo.com.mx

Lo que abarca la obra más allá del pluvial

El proyecto contempla la renovación integral de la red sanitaria y de agua potable con más de tres kilómetros de drenaje sanitario, mil 393 metros de red de agua potable y nuevas tomas y descargas domiciliarias.

Incluye también más de un kilómetro de infraestructura pluvial y la intervención de vialidades con pavimento de concreto hidráulico, banquetas, guarniciones, ciclovía y alumbrado público.

"Esta obra de gran magnitud, una obra que no se hacía en 20 años", dijo Macías Olvera durante el recorrido, al caracterizar la intervención como la primera de su tipo en San Pedrito Peñuelas en dos décadas.

El alcalde atribuyó el avance a la coordinación con el gobernador Mauricio Kuri González, que ha permitido que las obras municipales y estatales operen en secuencia aguas arriba y aguas abajo del mismo sistema pluvial.

Datos de la Comisión Estatal de Aguas de Querétaro documentan que la cuenca del Dren Peñuelas había sido identificada desde 2023 como una de las más vulnerables de la mancha urbana ante eventos de precipitación intensa.

¿Cuándo concluirá la obra en Peñuelas?

Con 35 por ciento de avance reportado a mediados de abril, la obra entra a su fase intermedia en vísperas de la temporada formal de lluvias 2026, que en la región suele iniciar en mayo. La administración municipal no precisó este viernes la fecha estimada de conclusión ni el porcentaje del presupuesto ya ejercido.

El alcalde anunció que continuará la supervisión directa en los tramos faltantes de la calle Obreros y en la conexión con las obras complementarias del estado en Cinco Halcones.

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