Felifer anticipa lluvias fuertes en Querétaro tras aguacero que dejó 60 milímetros

El alcalde reportó afectaciones mínimas pese a los 60 milímetros de la víspera y pidió evitar bordos y encharcamientos ante el pronóstico.

El alcalde Felifer Macías informa sobre las lluvias desde el centro de monitoreo meteorológico de Protección Civil de Querétaro.

El alcalde Felifer Macías encabezó el reporte sobre las lluvias desde el centro de monitoreo municipal de Protección Civil.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 04, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 4 de junio de 2026.- Lluvias fuertes dejaron más de 60 milímetros de precipitación en zonas altas de la capital durante la jornada previa, y el municipio se declaró preparado para una racha de aguaceros que se extenderá los próximos días, informó el presidente municipal, Felipe Fernando Macías Olvera, desde el centro de monitoreo meteorológico de Protección Civil.

El alcalde explicó que un aguacero ordinario equivale a 25 milímetros y que ese registro se duplicó en varios puntos de la ciudad, donde la lluvia rebasó los 60 milímetros. La precipitación alcanzó prácticamente a todo el territorio, aunque las afectaciones, dijo, fueron mínimas.

¿Cuánto llovió en Querétaro?

Las estaciones municipales midieron acumulados superiores a 60 milímetros en zonas altas como San José el Alto, San Pedro Mártir, Loarca y Jurica, según el reporte municipal.

Macías atribuyó el bajo número de incidentes al desazolve de alcantarillas y drenes y a la infraestructura pluvial reforzada antes de la temporada. Desde la madrugada, agregó, los niveles de agua descendieron y la ciudad retomó su ritmo habitual.

El reporte se entregó desde el Centro de Monitoreo, Análisis y Difusión de Información Meteorológica, operado por especialistas que incluyen a meteorólogos retirados de la Fuerza Aérea Mexicana, donde el municipio vigila en tiempo real las condiciones del clima.

Las siete delegaciones de Servicios Públicos y Obras Públicas atendieron los reportes ingresados a las líneas 911 y 070, con apoyos en domicilios, vehículos y vialidades anegadas, indicó el alcalde.

En la obra del dren pluvial de Peñuelas no se registró ninguna afectación, afirmó, y reconoció las obras de control pluvial que ejecuta el gobierno del estado, encabezado por el gobernador Mauricio Kuri, además de nuevas intervenciones en las delegaciones Centro, Santa Rosa Jáuregui y Felipe Carrillo Puerto.

¿Seguirá lloviendo fuerte los próximos días?

El pronóstico municipal anticipa lluvias fuertes para la jornada y las siguientes, por lo que Protección Civil mantiene operativos de movilidad y cierres preventivos en vialidades con riesgo de inundación.

El aviso se suma al pronóstico previo que la dependencia difundió sobre el arranque del temporal y al clima reciente de calor y tolvaneras que antecedió a las precipitaciones.

"No te acerques a bordos, a drenes a canales", pidió Macías, quien insistió en no cruzar encharcamientos al conducir y en atender los cierres de vialidades que realizan los cuerpos de emergencia.

El alcalde apeló a la corresponsabilidad: "la prevención la construimos todos y en equipo". El municipio pidió mantenerse atento a los canales oficiales y reportar cualquier emergencia al 911 mientras se prolonga la racha de lluvias.

climalluviasseguridadtemporada de lluvias

Reciente

Acceso cerrado al Mirador Cuatro Palos, en la zona serrana de Pinal de Amoles, sin presencia de visitantes.
Querétaro

Cuatro Palos, cerrado por disputa ejidal

Administradores del sitio acusan un bloqueo por personas ajenas a la comunidad y exigen que las autoridades se aparten de la mediación.

Una persona trabaja desde casa frente a una laptop mientras sigue un partido de futbol, escenario del debate sobre home office en el Mundial.
México

Clases y home office en el Mundial

La federación no declarará día no laborable nacional; la jornada del partido inaugural queda en manos locales y privadas.

Anaqueles de un supermercado con botanas y bebidas, productos que la Profeco vigilará en el monitoreo de precios rumbo al Mundial.
México

Profeco vigila precios del Mundial

El operativo "Quién es Quién en los Precios" monitoreará insumos de botanas y bebidas en tres ciudades sede.

La presidenta Claudia Sheinbaum muestra un documento durante la conferencia matutina en Palacio Nacional ante representantes de medios.
México

Sheinbaum responde carta de AMLO

La presidenta proyectó el documento que el expresidente dirigió al gobierno de Estados Unidos y leyó la coyuntura rumbo a 2027.