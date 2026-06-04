Felifer anticipa lluvias fuertes en Querétaro tras aguacero que dejó 60 milímetros

Querétaro, 4 de junio de 2026.- Lluvias fuertes dejaron más de 60 milímetros de precipitación en zonas altas de la capital durante la jornada previa, y el municipio se declaró preparado para una racha de aguaceros que se extenderá los próximos días, informó el presidente municipal, Felipe Fernando Macías Olvera, desde el centro de monitoreo meteorológico de Protección Civil.
El alcalde explicó que un aguacero ordinario equivale a 25 milímetros y que ese registro se duplicó en varios puntos de la ciudad, donde la lluvia rebasó los 60 milímetros. La precipitación alcanzó prácticamente a todo el territorio, aunque las afectaciones, dijo, fueron mínimas.
¿Cuánto llovió en Querétaro?
Las estaciones municipales midieron acumulados superiores a 60 milímetros en zonas altas como San José el Alto, San Pedro Mártir, Loarca y Jurica, según el reporte municipal.
Macías atribuyó el bajo número de incidentes al desazolve de alcantarillas y drenes y a la infraestructura pluvial reforzada antes de la temporada. Desde la madrugada, agregó, los niveles de agua descendieron y la ciudad retomó su ritmo habitual.
El reporte se entregó desde el Centro de Monitoreo, Análisis y Difusión de Información Meteorológica, operado por especialistas que incluyen a meteorólogos retirados de la Fuerza Aérea Mexicana, donde el municipio vigila en tiempo real las condiciones del clima.
Las siete delegaciones de Servicios Públicos y Obras Públicas atendieron los reportes ingresados a las líneas 911 y 070, con apoyos en domicilios, vehículos y vialidades anegadas, indicó el alcalde.
En la obra del dren pluvial de Peñuelas no se registró ninguna afectación, afirmó, y reconoció las obras de control pluvial que ejecuta el gobierno del estado, encabezado por el gobernador Mauricio Kuri, además de nuevas intervenciones en las delegaciones Centro, Santa Rosa Jáuregui y Felipe Carrillo Puerto.
¿Seguirá lloviendo fuerte los próximos días?
El pronóstico municipal anticipa lluvias fuertes para la jornada y las siguientes, por lo que Protección Civil mantiene operativos de movilidad y cierres preventivos en vialidades con riesgo de inundación.
El aviso se suma al pronóstico previo que la dependencia difundió sobre el arranque del temporal y al clima reciente de calor y tolvaneras que antecedió a las precipitaciones.
"No te acerques a bordos, a drenes a canales", pidió Macías, quien insistió en no cruzar encharcamientos al conducir y en atender los cierres de vialidades que realizan los cuerpos de emergencia.
El alcalde apeló a la corresponsabilidad: "la prevención la construimos todos y en equipo". El municipio pidió mantenerse atento a los canales oficiales y reportar cualquier emergencia al 911 mientras se prolonga la racha de lluvias.