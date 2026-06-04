Opera el Puesto de Mando para las lluvias previstas en San Juan del Río

El órgano interinstitucional canaliza los reportes de emergencia a la línea 9-1-1 durante la temporada de ciclones.

Autoridades de los tres órdenes de gobierno reunidas en la Estación de Bomberos número 3 de San Juan del Río durante la instalación del Puesto de Mando.

Representantes municipales, estatales y federales integran el Puesto de Mando para la Temporada de Ciclones 2026 en San Juan del Río.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 04, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 4 de junio de 2026.- Con lluvia de hasta 80% de probabilidad y tormentas eléctricas previstas para la tarde y la noche, el Puesto de Mando para la Temporada de Ciclones 2026 opera en San Juan del Río para coordinar la respuesta de los tres órdenes de gobierno ante cualquier contingencia.

El órgano, instalado en mayo en la Estación de Bomberos número 3 Gustavo Emilio Nieto Ruiz, concentra la atención de emergencias en la línea única 9-1-1 y reúne a instancias municipales, estatales y federales para que cada área asuma funciones específicas durante el temporal.

¿A dónde reportar una emergencia por lluvia en San Juan del Río?

Los reportes se canalizan a la línea de emergencias 9-1-1, desde donde el Puesto de Mando distribuye la atención.

El director de Protección Civil Municipal, Raziel Luna Zúñiga, explicó que el esquema evita la duplicidad de recursos humanos y materiales en zonas que ya reciben atención, lo que amplía la cobertura de incidencias.

¿Qué es el Puesto de Mando para la temporada de lluvias?

Es un mecanismo de coordinación que articula al Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Comisión Nacional del Agua, dependencias estatales, el Gabinete Municipal, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal, el Sistema Municipal DIF y el Cuerpo de Bomberos.

Autoridades de los tres \u00f3rdenes de gobierno reunidas en la Estaci\u00f3n de Bomberos n\u00famero 3 de San Juan del R\u00edo durante la instalaci\u00f3n del Puesto de Mando. Representantes municipales, estatales y federales integran el Puesto de Mando para la Temporada de Ciclones 2026 en San Juan del Río.Infografía: Rotativo.

Respalda las tareas de prevención que el municipio arrancó desde enero, entre ellas el desazolve del cauce del río San Juan, adelantadas tras la intensidad de la temporada 2025.

El alcalde Roberto Cabrera Valencia pidió a la población sostener la información en fuentes oficiales y no en versiones falsas que circulan en redes durante las contingencias.

"mantener la calma y saber qué hacer siguiendo canales oficiales", expresó al declarar instalado el órgano de coordinación.

¿Qué se prevé para hoy?

El reporte meteorológico municipal ubica la máxima del día entre 27 y 29°C, rachas de viento de hasta 45 km/h en el periodo vespertino y descargas eléctricas hacia la tarde y la noche, un escenario similar a los chubascos de abril que dejaron precipitaciones en la cabecera.

El mismo patrón de inestabilidad se observa en el resto del corredor, donde las lluvias en Querétaro han dejado granizo y rachas en jornadas recientes.

La recomendación oficial es no cruzar corrientes de agua ni vados durante las precipitaciones y canalizar cualquier emergencia a la línea 9-1-1, donde el Puesto de Mando mantiene activa la coordinación mientras dure la temporada.

seguridadclimamedio ambientetemporada de lluvias

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