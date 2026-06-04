Opera el Puesto de Mando para las lluvias previstas en San Juan del Río

San Juan del Río, 4 de junio de 2026.- Con lluvia de hasta 80% de probabilidad y tormentas eléctricas previstas para la tarde y la noche, el Puesto de Mando para la Temporada de Ciclones 2026 opera en San Juan del Río para coordinar la respuesta de los tres órdenes de gobierno ante cualquier contingencia.
El órgano, instalado en mayo en la Estación de Bomberos número 3 Gustavo Emilio Nieto Ruiz, concentra la atención de emergencias en la línea única 9-1-1 y reúne a instancias municipales, estatales y federales para que cada área asuma funciones específicas durante el temporal.
¿A dónde reportar una emergencia por lluvia en San Juan del Río?
Los reportes se canalizan a la línea de emergencias 9-1-1, desde donde el Puesto de Mando distribuye la atención.
El director de Protección Civil Municipal, Raziel Luna Zúñiga, explicó que el esquema evita la duplicidad de recursos humanos y materiales en zonas que ya reciben atención, lo que amplía la cobertura de incidencias.
¿Qué es el Puesto de Mando para la temporada de lluvias?
Es un mecanismo de coordinación que articula al Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Comisión Nacional del Agua, dependencias estatales, el Gabinete Municipal, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal, el Sistema Municipal DIF y el Cuerpo de Bomberos.
Representantes municipales, estatales y federales integran el Puesto de Mando para la Temporada de Ciclones 2026 en San Juan del Río.Infografía: Rotativo.
Respalda las tareas de prevención que el municipio arrancó desde enero, entre ellas el desazolve del cauce del río San Juan, adelantadas tras la intensidad de la temporada 2025.
El alcalde Roberto Cabrera Valencia pidió a la población sostener la información en fuentes oficiales y no en versiones falsas que circulan en redes durante las contingencias.
"mantener la calma y saber qué hacer siguiendo canales oficiales", expresó al declarar instalado el órgano de coordinación.
¿Qué se prevé para hoy?
El reporte meteorológico municipal ubica la máxima del día entre 27 y 29°C, rachas de viento de hasta 45 km/h en el periodo vespertino y descargas eléctricas hacia la tarde y la noche, un escenario similar a los chubascos de abril que dejaron precipitaciones en la cabecera.
El mismo patrón de inestabilidad se observa en el resto del corredor, donde las lluvias en Querétaro han dejado granizo y rachas en jornadas recientes.
La recomendación oficial es no cruzar corrientes de agua ni vados durante las precipitaciones y canalizar cualquier emergencia a la línea 9-1-1, donde el Puesto de Mando mantiene activa la coordinación mientras dure la temporada.