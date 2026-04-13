Querétaro, 13 de abril de 2026. — Querétaro y San Juan del Río registrarán este lunes lluvias aisladas de entre 0.1 y 5 milímetros con posible caída de granizo y descargas eléctricas, además de rachas de viento de hasta 30 kilómetros por hora, de acuerdo con el aviso número 205 del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Para la ciudad de Santiago de Querétaro se pronostica una temperatura mínima de 11 grados Celsius y máxima de 29 grados, con 40% de probabilidad de precipitación durante el periodo que cubre de las 06:00 horas de hoy a la misma hora del martes.

El pronóstico ubica a Querétaro dentro de la Mesa Central, región donde el frente frío número 44, una vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical generarán inestabilidad atmosférica durante el día.

La dependencia federal advirtió que las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios en zonas urbanas. Hasta el momento, la Coordinación Estatal de Protección Civil no ha emitido recomendaciones específicas adicionales sobre el fenómeno.

Las precipitaciones acumuladas en las últimas 24 horas en distintos puntos de la entidad ya muestran actividad significativa: el Observatorio Querétaro registró 14.2 milímetros, Carrillo contabilizó 12.5 milímetros y la derivadora San José reportó 4.7 milímetros.

En El Batán y El Pueblito se midieron tres milímetros, mientras que Peñamiller acumuló 1.5 milímetros y Juriquilla apenas 0.9 milímetros, según los datos del SMN.

Las temperaturas registradas en las últimas 24 horas también mostraron variación regional. Peñamiller, en el semidesierto, alcanzó la máxima de 33 grados Celsius, seguido por Juriquilla con 30 grados y Carrillo y Constitución de 1917 con 29 grados.

La temperatura mínima más baja se registró en San Ildefonso con 11.5 grados, dato que contrasta con el ambiente gélido de los meses invernales cuando el termómetro descendió hasta 1 grado en municipios serranos como Pinal de Amoles y San Joaquín.

Para San Juan del Río, ubicado en el sur del estado, aplican las mismas condiciones generales de cielo nublado con posibilidad de lluvia aislada y eventual actividad eléctrica.

A nivel nacional, las lluvias más intensas se concentrarán en Coahuila, donde se prevén precipitaciones puntuales fuertes de entre 25 y 50 milímetros que podrían generar inundaciones y deslaves.

Para Querétaro el escenario es de menor intensidad, pero la combinación de granizo y descargas eléctricas obliga a extremar precauciones en zonas abiertas, caminos rurales del semidesierto y la sierra gorda, así como en obras de construcción donde el viento puede desplazar materiales sueltos.

El antecedente de lluvias fuertes por sistemas frontales en la entidad muestra que las acumulaciones pueden generar afectaciones rápidas en zonas con drenaje pluvial deficiente.

El SMN mantendrá monitoreo del frente frío número 44 sobre el norte del país durante los próximos tres días, periodo en el que podrían modificarse las condiciones para la entidad si el sistema interactúa con el ingreso de humedad del Pacífico, el Golfo de México y el mar Caribe que ya provoca inestabilidad en estados vecinos.