Sentencian a siete por golpiza mortal en anexo de Querétaro

Una víctima murió tras la agresión con palos y tubos en el fraccionamiento Eduardo Loarca; otras dos resultaron lesionadas.

Imagen institucional de la Fiscalía General del Estado de Querétaro sobre sentencia por homicidio doloso ocurrido en fraccionamiento Eduardo Loarca.

La Fiscalía obtuvo sentencia condenatoria contra siete agresores residentes de un anexo de la colonia Reforma Agraria en Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 28, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, Querétaro, 28 de mayo de 2026.- Siete hombres recibieron sentencia condenatoria por los delitos de homicidio doloso y lesiones dolosas, tras la agresión contra tres personas que dejó un muerto y dos heridos en el fraccionamiento Eduardo Loarca del municipio de Querétaro.

La Fiscalía General del Estado informó que los sentenciados son Juan Manuel "N", César "N", Carlos Uriel "N", Pablo "N", Gustavo Ángel "N", Juan Carlos "N" y Luis Antonio "N", todos residentes de un centro de rehabilitación ubicado en la colonia Reforma Agraria.

Cómo ocurrió la agresión

Los hechos se registraron el 27 de diciembre de 2024 en el área de estacionamiento del fraccionamiento Eduardo Loarca. De acuerdo con la investigación, las tres víctimas se encontraban frente al domicilio cuando arribó un vehículo del que descendieron el encargado del anexo y los siete agresores.

Los responsables golpearon a las víctimas con palos, tubos y patadas, antes de retirarse en dos vehículos hacia las instalaciones del centro de rehabilitación. Una de las personas agredidas falleció el 29 de diciembre de 2024 por una hemorragia secundaria a traumatismo craneoencefálico. Las otras dos resultaron con múltiples lesiones.

Investigación y cateos

La indagatoria integró testimonios de las dos víctimas sobrevivientes, procesamiento pericial del lugar, certificaciones médicas y análisis de videograbaciones de los sistemas de videovigilancia estatal y municipal.

Personal ministerial ejecutó cuatro cateos en distintos centros de rehabilitación, donde fue asegurado el vehículo utilizado durante la golpiza. Con esos elementos, la autoridad obtuvo órdenes de aprehensión contra los siete responsables, quienes fueron vinculados a proceso y permanecieron en prisión preventiva hasta la audiencia.

La condena impuesta

En audiencia bajo procedimiento abreviado, los siete imputados se declararon culpables. La autoridad judicial impuso a cada uno siete años de prisión por homicidio doloso y lesiones dolosas, multa por ambos delitos, suspensión de derechos civiles y políticos y amonestación en privado.

La resolución incluyó también el pago de reparación del daño a las víctimas directas y a las indirectas, en una resolución que cierra la fase de proceso penal abierta contra los residentes del anexo.

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