Qrobus escala del lugar 24 al segundo nacional en satisfacción ciudadana

La AMEQ reportó que el sistema queretano subió 22 posiciones en la medición del INEGI sobre transporte público urbano.

Autobús del sistema Qrobus circulando por una avenida de Querétaro durante operación regular del servicio.

El sistema Qrobus alcanzó el segundo lugar nacional en satisfacción ciudadana del transporte público urbano, según el INEGI.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 27, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 27 de mayo de 2026.- El sistema Qrobus alcanzó el segundo lugar nacional en satisfacción ciudadana del transporte público urbano, de acuerdo con la medición publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), informó la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ).

El resultado marca un avance de 22 posiciones para la entidad, que en 2023 figuraba en el lugar 24 nacional en percepción y satisfacción del servicio.

Los rubros que sostienen el salto

La AMEQ detalló que entre los indicadores evaluados, el 83.6% de los usuarios consideró que la tarifa es justa respecto al servicio recibido. El 81.5% reconoció que el sistema cuenta con accesibilidad universal para personas con discapacidad, y el 78.5% afirmó que las unidades respetan las paradas oficiales.

En el rubro de trato amable y respetuoso de los operadores hacia los usuarios, Qrobus obtuvo calificaciones de 68.7 y 50.9 puntos, lo que lo colocó entre los primeros cinco lugares del país en este apartado.

BRT: del último al cuarto sitio

La medición del INEGI también evaluó el desempeño del autobús de tránsito rápido (BRT) en 13 ciudades del país. En ese segmento, Querétaro pasó del último lugar al cuarto sitio en apenas tres años, un movimiento que la agencia atribuyó a la consolidación del sistema de movilidad como alternativa moderna y confiable.

En cuanto a la suficiencia de rutas, la percepción ciudadana se ubicó en 65.5 puntos. En frecuencia de paso el indicador llegó a 50.4, en ascenso a unidades alcanzó 78.5, en estado físico de los autobuses 53.3 y en espacios confortables 50.5.

Acciones que la AMEQ vincula al avance

La dependencia atribuyó el salto en la medición a la incorporación de nuevas unidades, la ampliación de rutas, la mejora en frecuencias, la implementación de tecnología a bordo, la renovación de infraestructura, la modernización de estaciones y una mayor cobertura en distintas zonas de la entidad.

La consolidación del Qrobus en el segundo sitio nacional coloca al sistema queretano por encima de redes urbanas de ciudades con mayor población y antecedentes de transporte público estructurado.

movilidadgobiernotransporteqrobus

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