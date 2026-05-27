Qrobus escala del lugar 24 al segundo nacional en satisfacción ciudadana

Querétaro, 27 de mayo de 2026.- El sistema Qrobus alcanzó el segundo lugar nacional en satisfacción ciudadana del transporte público urbano, de acuerdo con la medición publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), informó la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ).
El resultado marca un avance de 22 posiciones para la entidad, que en 2023 figuraba en el lugar 24 nacional en percepción y satisfacción del servicio.
Los rubros que sostienen el salto
La AMEQ detalló que entre los indicadores evaluados, el 83.6% de los usuarios consideró que la tarifa es justa respecto al servicio recibido. El 81.5% reconoció que el sistema cuenta con accesibilidad universal para personas con discapacidad, y el 78.5% afirmó que las unidades respetan las paradas oficiales.
En el rubro de trato amable y respetuoso de los operadores hacia los usuarios, Qrobus obtuvo calificaciones de 68.7 y 50.9 puntos, lo que lo colocó entre los primeros cinco lugares del país en este apartado.
BRT: del último al cuarto sitio
La medición del INEGI también evaluó el desempeño del autobús de tránsito rápido (BRT) en 13 ciudades del país. En ese segmento, Querétaro pasó del último lugar al cuarto sitio en apenas tres años, un movimiento que la agencia atribuyó a la consolidación del sistema de movilidad como alternativa moderna y confiable.
En cuanto a la suficiencia de rutas, la percepción ciudadana se ubicó en 65.5 puntos. En frecuencia de paso el indicador llegó a 50.4, en ascenso a unidades alcanzó 78.5, en estado físico de los autobuses 53.3 y en espacios confortables 50.5.
Acciones que la AMEQ vincula al avance
La dependencia atribuyó el salto en la medición a la incorporación de nuevas unidades, la ampliación de rutas, la mejora en frecuencias, la implementación de tecnología a bordo, la renovación de infraestructura, la modernización de estaciones y una mayor cobertura en distintas zonas de la entidad.
La consolidación del Qrobus en el segundo sitio nacional coloca al sistema queretano por encima de redes urbanas de ciudades con mayor población y antecedentes de transporte público estructurado.