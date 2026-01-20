23 rutas de QroBús modifican trayecto por obras del tren

El gobierno habilitó una ruta gratuita de apoyo con frecuencia de cinco minutos para conectar zonas afectadas; solo ocho rutas mantendrán su trayecto sin cambios.

El operativo afectará a 92 mil usuarios diarios con ruta gratuita de apoyo.

El operativo afectará a 92 mil usuarios diarios con ruta gratuita de apoyo.

Querétaro, 20 de enero de 2026.- El gobierno estatal modificará el trayecto de 23 rutas de QroBús derivado de las obras del tren México-Querétaro que iniciarán este sábado en avenida Corregidora.

La estrategia contempla una ruta gratuita de apoyo con frecuencia de cinco minutos para conectar zonas afectadas durante los próximos ocho meses, informó el director de la Agencia de Movilidad del estado de Querétaro, Gerardo Cuanalo Santos, durante conferencia de prensa encabezada por el presidente municipal Felipe Macías Olvera y el secretario de Gobierno estatal Erick Gudiño.

El sistema beneficiará a cerca de 92 mil usuarios diarios del transporte público que circulan por la zona, de los cuales 40 mil utilizan QroBús. Las autoridades estatales y municipales prevén retrasos generalizados no solo en el área intervenida sino en distintos puntos de la ciudad, explicó el director de la Agencia de Movilidad.

"Va a haber un retraso generalizado no solamente en esta zona, sino en toda la ciudad", aseguró Cuanalo Santos. El funcionario estatal llamó a la ciudadanía a salir con mayor anticipación y tomar previsiones en sus traslados diarios ante las afectaciones temporales por las obras federales.

El esquema operará en cuatro etapas. En la primera fase, ocho rutas mantendrán su trayecto sin modificaciones al concentrar el 53% de usuarios (48,203 personas) que transitan por la zona con 126 unidades en operación. Las rutas sin cambios son C-51, C-52, C-43, C-35, C-22, C-24, C-27 y C-44, precisó el titular de la Agencia de Movilidad.

Cuatro rutas tendrán recortes parciales que representan el 6% de usuarios. Entre ellas, la ruta L-112 que cubre el trayecto de Lomas del Marqués hacia el Hospital del Sagrado Corazón realizará su recorrido hasta la Fiscalía General del Estado y retornará para evitar la zona de conflicto vehicular, detalló Cuanalo Santos.

Siete rutas sufrirán desvíos totales afectando al 26% de pasajeros (23,672 usuarios) con 28% de autobuses en operación. Entre las rutas con desvío total se encuentran las líneas 73, 6-46, 74, 6-48, C-55, 78 y 6-54, las cuales fueron seleccionadas por tener menor demanda de usuarios, sostuvo el funcionario.

La ruta gratuita de apoyo cubrirá el trayecto Plaza del Parque-Avenida Universidad-Ezequiel Montes con 15 autobuses de alta capacidad y frecuencia de cinco minutos. El servicio no afectará el esquema de pago de usuarios que requieran hacer transbordo y respetará el patrón de traslado del sistema, enfatizó Cuanalo Santos.

Las autoridades destinarán 12 millones de pesos durante ocho meses para el operativo de movilidad que incluye la ruta gratuita, personal de apoyo en estaciones y señalización especial.

El sistema comenzará operaciones este sábado 24 de enero y las obras formales arrancarán el lunes 26 de enero, informó el director de la Agencia.

La estrategia contempla carriles confinados para transporte público marcados con balizas naranjas para agilizar la circulación.

Las modificaciones estarán disponibles en la aplicación QroBús con sistema de notificaciones para rutas favoritas y actualizaciones en tiempo real de desvíos y retrasos, informó Cuanalo Santos durante el encuentro con medios.

