Querétaro, 20 de enero de 2026.- El gobierno municipal iniciará este sábado un operativo especial de movilidad en avenida Corregidora derivado de las obras del tren México-Querétaro, con reducción de carriles en una de las zonas de mayor carga vehicular de Querétaro.

La estrategia contempla una inversión de 12 millones de pesos durante ocho meses para mitigar afectaciones a 92 mil usuarios diarios de transporte público, informó el secretario de Movilidad municipal, Pedro Ángeles Luján.

La zona registra en hora pico 2,028 vehículos con ocupación promedio de 1.3 personas, además de 552 peatones y 41 ciclistas por hora. Por el corredor circulan 23 rutas de QroBús con 267 unidades que benefician a cerca de 92 mil usuarios, de los cuales 40 mil utilizan el sistema de transporte masivo, explicó el funcionario municipal.

El operativo de señalización comenzará el sábado 24 de enero, mientras que la obra formal arrancará el lunes 26 de enero con duración estimada de ocho meses. El carril norte-sur permanecerá cerrado y el sentido sur-norte operará a contraflujo mediante dispositivos de entrecruzamiento ya instalados, precisó Ángeles Luján.

Pedro Ángeles Luján, secretario de Movilidad del municipio de Querétaro, durante anuncio del operativo vial en avenida Corregidora.

Las autoridades establecieron cierres nocturnos totales de lunes a domingo, de 23:00 a 05:00 horas, permitiendo únicamente tránsito local. Durante el día, la circulación se mantendrá abierta con reducción de carriles, aseguró el secretario.

"Habrá reducción de carriles, pero no cierres totales durante el día", sostuvo el titular de Movilidad municipal. La estrategia incluye el refuerzo de tres cruces peatonales en calles Primavera, Juana de Arco y Metralla, este último con paradas de transporte público.

El gobierno habilitó maniobras temporales en calle Metralla mediante apertura de camellón para agilizar incorporación norte, considerando que el 70% del flujo vehicular tiene ese destino. Otros retornos cercanos permanecerán cerrados para evitar conflictos viales.

El operativo desplegará 90 elementos en dos turnos de 06:00 a 21:00 horas, entre Guardia Vial, Secretaría de Movilidad, Agencia de Movilidad del Estado, Sedena y personal de apoyo. Las autoridades intervendrán 33 cruces semaforizados que podrán operar en modo destello durante la obra.

El funcionario recomendó a conductores que solo cruzan la zona optar por vías alternas como Bernardo Quintana, 5 de Febrero, carretera 57, Constituyentes y Epigmenio González, ya que ninguna vialidad secundaria será cerrada.