Cd. de México, febrero (SEMlac).- México enfrenta una grave crisis, con 132.000 personas desaparecidas que "no son una cifra, son 132.000 personas que nos faltan". Esa fue una de las primeras frases que se escuchan durante la presentación del informe "Desaparecer Otra Vez, violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México", que Amnistía Internacional presentó en Oaxaca el 30 de enero.

El recuento, en la voz del académico Emilio Nocedal Rojas, revela la gravedad del problema y la labor fundamental de las mujeres buscadoras, que enfrentan no sólo la ausencia de respuestas estatales efectivas para encontrar a sus seres queridos desaparecidos, sino también sufren de violencias y afectaciones.

La publicación, dijo Nocedal, reconoce la labor de las mujeres buscadoras como defensoras de derechos humanos y reitera el llamado urgente a las autoridades mexicanas para cumplir con sus obligaciones de búsqueda, premisa en la que coincidió la activista Yésica Sánchez Maya, directiva de Consorcio Oaxaca.

Estado renunció a su obligación de buscar

En su intervención, la defensora oaxaqueña hizo un recuento de cómo la desaparición de personas, algo que veíamos lejano, que sólo sucedía en el norte, alcanzó a Oaxaca en al menos los últimos dos sexenios y, como sucedió en otras partes del país, no se ha podido generar el andamiaje institucional adecuado, ni metodología, ni mecanismos de seguridad para generar el acompañamiento adecuado a las mujeres y las familias.

Sánchez Maya fue enfática al señalar que no debemos olvidar la obligación del Estado de llevar a cabo la búsqueda de personas desaparecidas: para "ellos ha sido muy cómodo que sean las mujeres, las madres, quienes hayan emprendido esta tarea"

Dijo que cuando una persona desaparece no termina algo en ese momento, más bien empieza un largo proceso, tal y como lo recoge Amnistía Internacional, que presenta en este informe los testimonios de madres buscadoras.



Cuando una persona desaparece no hay ninguna certeza, lo pudimos constatar con la desaparición de Sandra (Domínguez) y ahora lo vemos con María, una mujer trans desaparecida. A esta grave agresión, se suma una agresión más, la del Estado por su inacción, dijo la defensora.

Sánchez Maya dijo que se tiene que invertir mucho en la presión social y política para que el Estado pueda, medianamente, responder.

Resultados del informe



En su momento, Georgette Rosas Morales, de Amnistía Internacional, Sección Mexicana, expuso algunos de los resultados del informe "Desaparecer Otra Vez, violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México", para lo cual se aplicó un cuestionario a 661 mujeres buscadoras independientes o que pertenecían a una de las más de 300 colectivas que hay en México, además de que participaron buscadoras de 30 entidades del país, con excepción de Campeche y Tabasco.

Dijo que, junto con el problema de desaparición forzada en México, encontraron la "crisis forense", que comprende 72.100 cuerpos sin identificar y localización de 5.696 fosas clandestinas en el país, "somos conscientes que son cifras oficiales, ya que organizaciones han señalado que la cifra es más grande.



El mayor número de personas desaparecidas se concentra en las localidades de Jalisco, Tamaulipas, Estado de México y Veracruz.

Explicó que la desaparición forzada se divide en grandes periodos. Uno entre 1965 a 1990, con la llamada guerra sucia, en la que desaparecieron 1.072 personas desaparecidas.

El segundo periodo abarca de 2006 a la fecha, e inició con el sexenio de Felipe Calderón, quien inició la llamada "guerra contra el narcotráfico", mediante la militarización que siguió en los siguientes años. En este periodo han ocurrido el 88 por ciento de las desapariciones que se encuentran dentro del registro.

Rosas Morales dijo que el 71 por ciento de las buscadoras se considera defensora de los derechos humanos, una cifra importante porque sin duda lo son, añadió.

Destacó que ellas han logrado un cambio de la estructura legal importante, como la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, de desaparición cometida por particulares, el sistema nacional de búsqueda, la creación de la comisión nacional de búsqueda y las comisiones locales, así como fiscalías de investigación especializada, tanto a nivel federal como local.

Las mujeres buscadoras también son impulsoras del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas desparecidas y no localizadas, así como del Protocolo homologado.

Las afectaciones de las mujeres buscadoras en México

_ El 97 por ciento señalan haber enfrentado alguna violencia o afectación.

_ 73 por ciento señaló haber enfrentado depresión

_ 72 por ciento, insomnio

_ 70 por ciento, deterioro de la salud

_ 69 por ciento, miedo

_ 68 por ciento, dejar de hacer cosas que les gustaban

_ 67 por ciento, pérdida de apetito

_ 66 por ciento, pérdida de recursos económicos

_ 65 por ciento, ira

_ 57 por ciento, pérdida de amistades

_ 57por ciento, deterioro de relaciones familiares

_ 46 por ciento, discriminación

_ 45 por ciento amenaza verbal o por escrito

_ 39 por ciento, extorsión

_ 34 por ciento cambio de trabajo

_ 31 por ciento, corrupción

_ 28 por ciento, despido, renuncia o pérdida de trabajo

_ 27 por ciento, necesidad de cambiar de casa

_ 27 por ciento, ataques por redes sociales

_ 27 por ciento, acoso por parte de las autoridades

_ 25 por ciento, abandono escolar familiar de menor de 18 años

_ 24 por ciento, necesidad de mudarse a otro lugar en su entidad

_ 23 por ciento, pérdida de casa

_ 23 por ciento, accidente

_ 19 por ciento, necesidad de cambiarse a otra entidad

_ 14 por ciento, lesión o ataque físico

_ 14 por ciento, robo o asalto

_ 13 por ciento, adicciones

_ 10 por ciento, tortura

_ seis por ciento, secuestro

_ dos por ciento, otras consecuencias.

Todos los días en la casa hay una ausencia que pesa

Por otra parte, Martha Pablo Cruz, del Colectivo Buscando a los Nuestros, quien busca a su hijo, dijo que todos los días hay una ausencia que pesa en la casa. Porque cuando una persona desaparece no lo hace sola, se lleva la tranquilidad de toda la familia.

La defensora oaxaqueña dijo que es importante tener un programa de búsqueda, un plan que sirve para saber qué hacer, cuándo hacer y quién debe hacerlo, para que la búsqueda no dependa de la suerte ni de la insistencia de las familias, sirve para que sea una obligación y no un favor.

Hay autoridades que sí están caminando, pero cuando no hay coordinación, ni un plan claro el tiempo pasa y la esperanza se desgasta; por eso las familias deben ser respetadas, escuchadas, porque nosotros sabemos por donde buscar, es una necesidad para que la búsqueda funcione, dijo.

Reiteró que, ante la grave crisis que se enfrenta, es necesaria una búsqueda definida, clara, con tiempos reales y cuestionó a las instituciones que simulan la búsqueda colocando fichas o haciendo rodadas como sucede en Oaxaca, para justificar presupuestos.

Martha Pablo Cruz llamó a la sororidad y empatía de la sociedad porque, dijo, lamentablemente hay quienes llaman basura a nuestras fichas de búsqueda, lo que como madres nos duele, porque son nuestros hijos.

Finalmente, dijo que el programa estatal fue elaborado por los colectivos de Oaxaca y el Consejo Estatal de Búsqueda y que solo estamos esperando que se le dé el visto bueno por parte del Ejecutivo.