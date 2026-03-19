Novena edición de Miércoles en Ojo de Agua deja más de 180 atenciones en San Juan del Río

Gabinete municipal completo llegó a la localidad con servicios de salud, obras, desarrollo social y cuidado animal.

El alcalde Roberto Cabrera Valencia y el gabinete municipal de San Juan del Río durante la novena edición del programa Miércoles en Ojo de Agua, con atenciones ciudadanas en el Polo de Desarrollo de la localidad

Más de 180 atenciones fueron brindadas en las mesas de servicios del Polo de Desarrollo, con participación del DIF, JAPAM, Secretaría de la Mujer, Desarrollo Social y otras dependencias municipales.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 19, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 19 de marzo de 2026.- El gabinete municipal completo de San Juan del Río se desplegó en la localidad de Ojo de Agua para la novena edición del programa Miércoles en Ojo de Agua, una jornada de servicios directos a la comunidad que dejó más de 180 atenciones en el Polo de Desarrollo de la localidad, además de obras de pintura vial, poda, rehabilitación de espacios públicos y vacunación de animales domésticos y ganado bovino.

El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia encabezó el encuentro acompañado de secretarios, directores y titulares de organismos municipales.

El programa Miércoles en Ojo de Agua forma parte de la estrategia de gobierno de proximidad que la administración de Cabrera Valencia implementa desde el inicio de su gestión, llevando al gabinete directamente a las localidades del municipio para atender necesidades específicas de cada comunidad.

Ojo de Agua es una de las localidades periurbanas de San Juan del Río con mayor actividad agropecuaria y demanda de servicios municipales en colonias y localidades de San Juan del Río, lo que explica la presencia simultánea de dependencias tan diversas como la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y la Dirección de Protección Animal.

El alcalde Roberto Cabrera Valencia y el gabinete municipal de San Juan del R\u00edo durante la novena edici\u00f3n del programa Mi\u00e9rcoles en Ojo de Agua, con atenciones ciudadanas en el Polo de Desarrollo de la localidad El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia encabezó la novena edición del programa Miércoles en Ojo de Agua junto al gabinete municipal completo de San Juan del Río en el Polo de Desarrollo de la localidad. rotativo.com.mx

Durante la jornada, la Secretaría de Servicios Públicos Municipales realizó poda, deshierbe y limpieza del espacio de fiestas patronales y del Polo de Desarrollo.

La Secretaría de Desarrollo Social rehabilitó la cancha de basquetbol de la localidad, intervino en la primaria e hizo entrega de cemento. La Secretaría de Obras Públicas pintó vialidades, reductores de velocidad y colocó dos señaléticas de cruce escolar.

La Dirección de Medio Ambiente y Ecología donó ropa y realizó una reforestación a un costado del ojo de agua que da nombre a la comunidad.

Vacunación animal, salud visual y trámites: el abanico de servicios en Ojo de Agua

En materia pecuaria, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario de San Juan del Río vacunó y desparasitó ganado bovino, mientras que la Dirección de Protección, Cuidado y Control Animal aplicó vacunas a mascotas de los habitantes de la localidad.

Ambas acciones responden a la composición mixta de Ojo de Agua, donde conviven zonas habitacionales con actividad ganadera de pequeña escala.

El alcalde Roberto Cabrera Valencia y el gabinete municipal de San Juan del R\u00edo durante la novena edici\u00f3n del programa Mi\u00e9rcoles en Ojo de Agua, con atenciones ciudadanas en el Polo de Desarrollo de la localidad Más de 180 atenciones fueron brindadas en las mesas de servicios del Polo de Desarrollo, con participación del DIF, JAPAM, Secretaría de la Mujer, Desarrollo Social y otras dependencias municipales. rotativo.com.mx

En las mesas de atención ciudadana del Polo de Desarrollo participaron el DIF municipal, la JAPAM, y las secretarías de la Mujer, Obras Públicas, Desarrollo Social, Desarrollo Agropecuario, Seguridad Pública y la Coordinación de Desarrollo Económico, que ofrecieron información sobre trámites y servicios. La jornada incluyó también una campaña de salud visual para los residentes de la localidad.

¿Qué es el programa Miércoles en Ojo de Agua de San Juan del Río?

El programa Miércoles en Ojo de Agua es una iniciativa del gobierno municipal de San Juan del Río que lleva al gabinete completo a localidades específicas del municipio para realizar obras menores, prestar servicios directos y sostener encuentros con liderazgos comunitarios.

Su objetivo declarado es fomentar la corresponsabilidad entre ciudadanía y gobierno bajo el concepto de Mejor Comunidad. Esta fue su novena edición.

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