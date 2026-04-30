Accidente por alcance en la autopista México–Querétaro deja solo daños materiales en San Juan del Río

Camioneta plataforma impacta a una van que golpea un tercer vehículo en el kilómetro 160 de la carretera federal 57

Carambola de tres vehículos en el kilómetro 160 de la autopista México-Querétaro a la altura de San Juan del Río, Querétaro

CAPUFE coordinó el retiro de las tres unidades siniestradas; la vialidad presentó afectaciones parciales mientras se realizaban las maniobras de auxilio en San Juan del Río.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 29, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 29 Abril 2026.- .— Un accidente vehicular por alcance se registró en el kilómetro 160 de la autopista México–Querétaro, a la altura del municipio de San Juan del Río, donde una camioneta tipo plataforma con caja se impactó contra una camioneta Chevrolet con placas LMS-176-B del Estado de México.

Carambola de tres veh\u00edculos en el kil\u00f3metro 160 de la autopista M\u00e9xico-Quer\u00e9taro a la altura de San Juan del R\u00edo, Quer\u00e9taro CAPUFE coordinó el retiro de las tres unidades siniestradas; la vialidad presentó afectaciones parciales mientras se realizaban las maniobras de auxilio en San Juan del Río. rotativo.com.mx

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad de carga no logró detener su marcha a tiempo, colisionando inicialmente contra la camioneta tipo van. Tras el impacto, esta fue proyectada hacia un tercer vehículo, generando una carambola que dejó importantes daños materiales.

Carambola de tres veh\u00edculos en el kil\u00f3metro 160 de la autopista M\u00e9xico-Quer\u00e9taro a la altura de San Juan del R\u00edo, Quer\u00e9taro CAPUFE coordinó el retiro de las tres unidades siniestradas; la vialidad presentó afectaciones parciales mientras se realizaban las maniobras de auxilio en San Juan del Río. rotativo.com.mx

A pesar de lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas, por lo que no fue necesario el traslado de los involucrados a hospitales.

Carambola de tres veh\u00edculos en el kil\u00f3metro 160 de la autopista M\u00e9xico-Quer\u00e9taro a la altura de San Juan del R\u00edo, Quer\u00e9taro CAPUFE coordinó el retiro de las tres unidades siniestradas; la vialidad presentó afectaciones parciales mientras se realizaban las maniobras de auxilio en San Juan del Río. rotativo.com.mx

Elementos de la Guardia Nacional, división Carreteras, así como personal de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, implementar labores de abanderamiento y coordinar el retiro de las unidades siniestradas.

Carambola de tres veh\u00edculos en el kil\u00f3metro 160 de la autopista M\u00e9xico-Quer\u00e9taro a la altura de San Juan del R\u00edo, Quer\u00e9taro CAPUFE coordinó el retiro de las tres unidades siniestradas; la vialidad presentó afectaciones parciales mientras se realizaban las maniobras de auxilio en San Juan del Río. rotativo.com.mx

La circulación en la zona presentó afectaciones parciales durante varios minutos mientras se realizaban las maniobras para liberar la vialidad. Autoridades exhortaron a los automovilistas a respetar los límites de velocidad y mantener la distancia adecuada entre vehículos para prevenir accidentes.

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