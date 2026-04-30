San Juan del Río, 29 Abril 2026.- .— Un accidente vehicular por alcance se registró en el kilómetro 160 de la autopista México–Querétaro, a la altura del municipio de San Juan del Río, donde una camioneta tipo plataforma con caja se impactó contra una camioneta Chevrolet con placas LMS-176-B del Estado de México.
CAPUFE coordinó el retiro de las tres unidades siniestradas; la vialidad presentó afectaciones parciales mientras se realizaban las maniobras de auxilio en San Juan del Río. rotativo.com.mx
De acuerdo con los primeros reportes, la unidad de carga no logró detener su marcha a tiempo, colisionando inicialmente contra la camioneta tipo van. Tras el impacto, esta fue proyectada hacia un tercer vehículo, generando una carambola que dejó importantes daños materiales.
CAPUFE coordinó el retiro de las tres unidades siniestradas; la vialidad presentó afectaciones parciales mientras se realizaban las maniobras de auxilio en San Juan del Río. rotativo.com.mx
A pesar de lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas, por lo que no fue necesario el traslado de los involucrados a hospitales.
CAPUFE coordinó el retiro de las tres unidades siniestradas; la vialidad presentó afectaciones parciales mientras se realizaban las maniobras de auxilio en San Juan del Río. rotativo.com.mx
Elementos de la Guardia Nacional, división Carreteras, así como personal de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, implementar labores de abanderamiento y coordinar el retiro de las unidades siniestradas.
CAPUFE coordinó el retiro de las tres unidades siniestradas; la vialidad presentó afectaciones parciales mientras se realizaban las maniobras de auxilio en San Juan del Río. rotativo.com.mx
La circulación en la zona presentó afectaciones parciales durante varios minutos mientras se realizaban las maniobras para liberar la vialidad. Autoridades exhortaron a los automovilistas a respetar los límites de velocidad y mantener la distancia adecuada entre vehículos para prevenir accidentes.