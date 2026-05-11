Vuelca camioneta RAM en incorporación a la 57 en San Juan del Río

Adulto mayor lesionado tras derrape en piso mojado; el conductor perdió el control en una curva.

Camioneta RAM volcada tras derrapar al incorporarse a la autopista México-Querétaro en San Juan del Río.
Pickup RAM con daños considerables tras derrapar contra el muro de contención de acero en la incorporación a la autopista 57.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 11, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 11 de mayo de 2026. —Una camioneta tipo pickup RAM derrapó sobre el pavimento mojado, se impactó contra el muro de contención de acero y dio varios giros al intentar incorporarse a la autopista México-Querétaro desde la carretera

La Estancia, en San Juan del Río. El percance dejó a un adulto mayor lesionado, atendido en el lugar por paramédicos del cuerpo de Bomberos que lo trasladaron a bordo de una ambulancia. Una fuerte lluvia caía sobre la zona en el momento del accidente.

El conductor perdió el control de la unidad al salir de una curva, según los reportes preliminares en el sitio. La combinación de exceso de velocidad y la superficie resbaladiza por la lluvia se cuenta entre los factores que habrían provocado el derrape.

Camioneta RAM volcada tras derrapar al incorporarse a la autopista M\u00e9xico-Quer\u00e9taro en San Juan del R\u00edo. Pickup RAM con daños considerables tras derrapar contra el muro de contención de acero en la incorporación a la autopista 57. rotativo.com.mx

Elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar para tomar conocimiento del hecho, abanderar la zona de incorporación a la autopista federal 57 y permitir las maniobras de retiro del vehículo accidentado.

El distribuidor de la carretera La Estancia hacia la 57 forma parte del corredor sanjuanense que registra percances recurrentes atribuidos al exceso de velocidad y a la falta de precaución en zonas de incorporación con curva. La temporada de lluvias agrega un factor adicional al perder adherencia el pavimento.

Tramo conflictivo bajo la lluvia en San Juan del Río

Más de mil 388 accidentes y 183 personas fallecidas se han documentado en los tramos queretanos de la federal 57 desde 2020, con el exceso de velocidad y las colisiones por alcance entre las causas principales, según las cifras del tramo publicadas por este medio con datos de la SICT, la Guardia Nacional y el Instituto Mexicano del Transporte.

Camioneta RAM volcada tras derrapar al incorporarse a la autopista M\u00e9xico-Quer\u00e9taro en San Juan del R\u00edo. Pickup RAM con daños considerables tras derrapar contra el muro de contención de acero en la incorporación a la autopista 57. rotativo.com.mx

En diciembre pasado, una camioneta repartidora también se volcó por la misma combinación de velocidad y curva al incorporarse a la autopista federal en el distribuidor del panteón Tres, antecedente similar registrado en el mismo municipio.

¿Por qué reincide el corredor sanjuanense en lluvia?

La temporada de lluvias 2026 arrancó esta semana en el municipio con caídas de arbolado y encharcamientos, según el reporte de Protección Civil. La identidad del lesionado, el hospital al que fue trasladado y el reporte oficial sobre los daños materiales no fueron precisados por las autoridades en el sitio.

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