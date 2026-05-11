Caen dos por ataque con machetes a vecinos en Corregidora

Pánfilo "N" y Gerardo "N" enfrentan prisión preventiva por agredir con machetes en la colonia Los Ángeles.

Agentes de la Fiscalía durante cateo Sinergia que derivó en detenciones por lesiones calificadas en Corregidora.

Pánfilo "N" y Gerardo "N" fueron aprehendidos en su propio domicilio durante cateos ejecutados bajo la estrategia Sinergia por Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 11, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Corregidora, 11 de mayo de 2026. — Dos hombres permanecerán en prisión preventiva justificada tras ser vinculados a proceso como coautores del delito de lesiones calificadas por agredir con machetes a sus víctimas al exterior de un domicilio de la colonia Los Ángeles, en Corregidora.

Pánfilo "N" y Gerardo "N" fueron detenidos en su propia casa durante diligencias de cateo ejecutadas bajo la estrategia Sinergia por Querétaro, en cumplimiento de las órdenes de aprehensión libradas por los hechos ocurridos el pasado 28 de enero, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

La agresión se registró sobre la calle San Rafael. Las víctimas se encontraban al exterior del inmueble cuando arribaron los imputados y arremetieron contra ellas con los machetes, lo que les provocó diversas lesiones, de acuerdo con la carpeta de investigación.

La dependencia no precisó cuántas personas resultaron heridas, la gravedad de las lesiones ni si existía algún vínculo previo entre las víctimas y los probables responsables.

La aprehensión se concretó en el propio domicilio de los señalados durante cateos coordinados como parte de la estrategia Sinergia por Querétaro, esquema interinstitucional que articula al Ministerio Público con la Policía de Investigación del Delito y corporaciones estatales y federales.

La Fiscalía no detalló la fecha exacta de la detención ni si en la misma jornada se cumplimentaron mandatos judiciales adicionales en la demarcación.

Resolución judicial fija prisión preventiva e investigación de tres meses

En la audiencia inicial, la autoridad judicial determinó la vinculación a proceso de Pánfilo "N" y Gerardo "N" en calidad de coautores, impuso prisión preventiva justificada como medida cautelar y fijó un plazo de tres meses para que el Ministerio Público concluya la investigación complementaria.

La resolución mantendrá a ambos en reclusión mientras avanza el expediente penal abierto por el ataque en la colonia Los Ángeles.

El cumplimiento de las órdenes se inscribe en una racha sostenida de detenciones bajo el mismo modelo operativo.

Durante las últimas semanas, cateos simultáneos en Corregidora y la zona metropolitana han derivado en aprehensiones por delitos contra la salud, violencia familiar y agresiones sexuales, mediante intervenciones ejecutadas al mismo tiempo en varios puntos para reducir el margen de fuga de los objetivos judiciales.

Las diligencias coordinadas que la Fiscalía ha sostenido durante 2026 acumularon más de 2 mil 500 cateos en el primer trimestre del año, según el balance entregado por la dependencia.

La carpeta abierta por el ataque en la colonia Los Ángeles se suma a ese inventario operativo, ahora en fase complementaria con dos detenidos a disposición del juez de control.

¿Qué sigue tras la vinculación por lesiones calificadas?

Durante los tres meses fijados por el juez, el Ministerio Público integrará dictámenes médicos, ampliaciones de declaración y pruebas adicionales antes de la etapa intermedia del proceso penal. Otras vinculaciones por lesiones calificadas procesadas en la entidad terminaron con prisión preventiva y plazos de investigación similares.

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