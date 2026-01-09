Corregidora mantiene programas sociales sin crear nuevos en 2026

El presidente municipal Josué Guerrero Trápala confirmó que el presupuesto 2026 fortalece los programas existentes como transporte escolar gratuito y Movivan, sin contemplar nuevos proyectos por el momento.

Josué Guerrero Trápala, presidente municipal de Corregidora, durante conferencia sobre el presupuesto municipal 2026.

Thelma Herrera
Por Thelma Herrera Ene 09, 2026
Corregidora, 9 de enero de 2026. — El gobierno municipal de Corregidora no contempla crear nuevos programas sociales en 2026 y en su lugar fortalecerá los existentes que han mostrado buenos resultados durante su primer año de operación.

El presidente municipal Josué Guerrero Trápala informó que la prioridad es consolidar iniciativas como el transporte escolar gratuito y Movivan, con posibilidad de ampliar su cobertura según la planeación financiera y el impacto ciudadano registrado en Corregidora.

La administración municipal priorizará la consolidación de programas que operan desde hace un año y evaluará su crecimiento con base en resultados medibles.

El alcalde explicó que el transporte escolar gratuito se mantendrá activo y se analiza la posibilidad de ampliarlo, mientras que Movivan continuará operando tras el crecimiento que registró en 2025.

"No estoy contemplando hasta el momento programas nuevos. Lo que estamos buscando es mantener y fortalecer en la medida de lo posible los programas que creamos", precisó el edil.

Las autoridades municipales también mantienen activos los programas Cocina Móvil y Pirámides, que continuarán beneficiando a la población de Corregidora durante este año.

El gobierno municipal analiza incrementar tanto el número de beneficiarios como la capacidad de servicios que ofrecen los programas creados por la actual administración.

Guerrero Trápala aseguró que más adelante presentará la estrategia integral de desarrollo social en Querétaro, junto con los planes de obra pública y un balance de resultados en seguridad pública.

"Vamos a hacer una presentación de la estrategia en desarrollo social, de obra pública y también de los resultados que tenemos en seguridad", sostuvo.

El porcentaje específico del presupuesto destinado al rubro social se dará a conocer en esa presentación oficial posterior.

