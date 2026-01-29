Corregidora aumenta 16% salario a policías municipales desde abril

El incremento combina 12% adicional más 4% anual para elementos de Seguridad Pública municipal.

Alcalde Chepe Guerrero anuncia aumento salarial a policías de Corregidora durante reunión con elementos de Seguridad Pública

José Antonio Guerrero González, alcalde de Corregidora, durante el anuncio del incremento salarial a policías municipales.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 29, 2026
Corregidora, 29 de enero de 2026.- Los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública municipal recibirán un aumento salarial del 16% a partir de abril, informó el alcalde José Antonio Guerrero González. El incremento combina un ajuste extraordinario del 12% con el 4% que corresponde anualmente, según anunció el presidente municipal durante un encuentro con la corporación policial.

El aumento salarial para policías de Corregidora responde a una estrategia para mejorar las condiciones laborales de los elementos.

"Estamos convencidos de que cualquier acción que tengamos para mejorar sus condiciones se va a traducir en una mejor policía", explicó Guerrero González ante los uniformados.

El mandatario municipal atribuyó la posibilidad de otorgar este beneficio a las finanzas sanas de la administración.

Durante el anuncio, el alcalde reconoció la labor de quienes integran la corporación. Destacó que la seguridad ha sido factor determinante para que Corregidora se mantenga como el quinto municipio con mejor calidad de vida en el país. "Ustedes son piedra angular del desarrollo de Corregidora, no podemos dejarlas y dejarlos solos", sostuvo.

La medida beneficiará a todos los elementos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública de Corregidora. El incremento entrará en vigor en abril próximo y se reflejará directamente en la nómina de la corporación municipal.

