Corregidora, 20 de enero de 2026. — La Secretaría de Obras Públicas del municipio de Corregidora atendió mil 518 reportes de baches durante la actual administración mediante el sistema de WhatsApp y la Secretaría de Atención Ciudadana.
Las principales zonas beneficiadas fueron El Pueblito, Tejeda, Santa Bárbara y Santuarios del Cerrito en Corregidora, informó la titular de la dependencia, Viridiana Nava.
La funcionaria explicó que 72 reportes permanecen pendientes de atención, mientras que 257 no procedieron por encontrarse fuera de la jurisdicción municipal, corresponder a fugas de agua competencia de la Comisión Estatal de Aguas o ubicarse en tramos federales bajo responsabilidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
"Por instrucciones del alcalde José Luis Guerrero, continuamos atendiendo reportes a través del número de WhatsApp 449-462-1002", precisó la secretaria de Obras Públicas de Corregidora. Los ciudadanos pueden seleccionar la opción Reportar Bache y proporcionar la información necesaria para que las cuadrillas acudan al sitio.
Cuadrillas de la Brigada Antibaches reparan vialidades en El Pueblito. El programa atendió mil 518 reportes ciudadanos. rotativo.com.mx
Atención concentrada en zonas con mayor demanda
La dependencia detalló que 914 reportes se recibieron mediante el chatbot de WhatsApp, destacando El Pueblito con 66 atenciones, Tejeda con 64, Santuarios del Cerrito con 43 y Candiles con 38. Le siguieron Paseos del Bosque, Los Olvera, Venceremos, Lourdes y Santa Bárbara.
Asimismo, la Secretaría de Atención Ciudadana canalizó 933 reportes, priorizando Santa Bárbara con 57 atenciones, El Pueblito con 52, Candiles con 45 y San José de los Olvera con 40. Otras zonas atendidas fueron Los Olvera, Tejeda, Emiliano Zapata, El Batán y Lomas de Balvanera.
Nava enfatizó que el gobierno municipal de Corregidora fortalece la infraestructura vial mediante la atención oportuna de reportes ciudadanos para garantizar movilidad segura en el municipio.