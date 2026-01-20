Corregidora repara 1,500 baches reportados por ciudadanos

La Secretaría de Obras Públicas atendió mil 518 reportes ciudadanos de bacheo en colonias de Corregidora mediante sistema de WhatsApp y Atención Ciudadana.

Viridiana Nava secretaria Obras Públicas durante supervisión brigada antibaches Corregidora

Cuadrillas de la Brigada Antibaches reparan vialidades en El Pueblito. El programa atendió mil 518 reportes ciudadanos.

Diario Rotativo
Por Diario Rotativo Ene 20, 2026
Diario Rotativo
See Full Bio

Corregidora, 20 de enero de 2026. — La Secretaría de Obras Públicas del municipio de Corregidora atendió mil 518 reportes de baches durante la actual administración mediante el sistema de WhatsApp y la Secretaría de Atención Ciudadana.

Las principales zonas beneficiadas fueron El Pueblito, Tejeda, Santa Bárbara y Santuarios del Cerrito en Corregidora, informó la titular de la dependencia, Viridiana Nava.

La funcionaria explicó que 72 reportes permanecen pendientes de atención, mientras que 257 no procedieron por encontrarse fuera de la jurisdicción municipal, corresponder a fugas de agua competencia de la Comisión Estatal de Aguas o ubicarse en tramos federales bajo responsabilidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

"Por instrucciones del alcalde José Luis Guerrero, continuamos atendiendo reportes a través del número de WhatsApp 449-462-1002", precisó la secretaria de Obras Públicas de Corregidora. Los ciudadanos pueden seleccionar la opción Reportar Bache y proporcionar la información necesaria para que las cuadrillas acudan al sitio.

Viridiana Nava secretaria Obras P\u00fablicas durante supervisi\u00f3n brigada antibaches Corregidora Cuadrillas de la Brigada Antibaches reparan vialidades en El Pueblito. El programa atendió mil 518 reportes ciudadanos. rotativo.com.mx

Atención concentrada en zonas con mayor demanda

La dependencia detalló que 914 reportes se recibieron mediante el chatbot de WhatsApp, destacando El Pueblito con 66 atenciones, Tejeda con 64, Santuarios del Cerrito con 43 y Candiles con 38. Le siguieron Paseos del Bosque, Los Olvera, Venceremos, Lourdes y Santa Bárbara.

Asimismo, la Secretaría de Atención Ciudadana canalizó 933 reportes, priorizando Santa Bárbara con 57 atenciones, El Pueblito con 52, Candiles con 45 y San José de los Olvera con 40. Otras zonas atendidas fueron Los Olvera, Tejeda, Emiliano Zapata, El Batán y Lomas de Balvanera.

Nava enfatizó que el gobierno municipal de Corregidora fortalece la infraestructura vial mediante la atención oportuna de reportes ciudadanos para garantizar movilidad segura en el municipio.

gobiernoobras publicasinfraestructura

Reciente

Mapa de sistemas meteorológicos en México mostrando frente frío que afecta Querétaro e Hidalgo.
San Juan del Río

Ambiente frío y bancos de niebla en Querétaro e Hidalgo

Conagua prevé temperaturas mínimas de 0 a 5 grados centígrados con heladas en zonas altas de ambas entidades durante las próximas 24 horas.

Gobernador Mauricio Kuri González durante encuentro diplomático con Isabel Díaz Ayuso en Madrid, España
Editorial

Kuri sostiene encuentro con presidenta de Madrid Isabel Díaz Ayuso

El gobernador dialogó con la mandataria española sobre vínculos económicos, turísticos y la nueva ruta aérea Querétaro-Madrid que conecta ambas regiones.

Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro, confirma responsabilidad de propietarios de bar Könor por ingreso de arma
Querétaro capital

Propietarios de bar Könor responderán por ingreso de arma a local

El presidente municipal Felifer Macías Olvera confirmó que los responsables del establecimiento enfrentarán sanciones administrativas y penales por no impedir el acceso del arma vinculada al homicidio.

Marco Antonio Del Prete Tercero, titular de SEDESU, durante reunión con directivos de Delta Tecnic para inversión en Pedro Escobedo
Pedro Escobedo

Delta Tecnic invierte 200 mdp en planta de Pedro Escobedo

La empresa española Delta Tecnic destinará 200 millones de pesos para expandir su planta en Pedro Escobedo y generar 240 empleos directos e indirectos en el sector automotriz.