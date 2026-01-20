Querétaro, 20 de enero de 2026. - El secretario de Gobierno del estado, Eric Gudiño Torres, confirmó el fallecimiento del hombre que cayó de una torre eléctrica de 125 mil voltios ubicada en Paseo 5 de Febrero, en la colonia Felipe Carrillo Puerto de Querétaro.

La víctima perdió la vida un día después del incidente ocurrido el pasado domingo 18 de enero, luego de haber sido trasladado al Hospital General con lesiones de gravedad, informó el funcionario estatal.

El titular de la dependencia precisó que, hasta el momento, no se tiene registro de que algún familiar haya acudido a reclamar el cuerpo. Además, descartó información difundida en redes sociales sobre el origen de la persona o que fuera buscado en otra entidad, ya que esos datos no han sido corroborados por las autoridades.

Respecto a señalamientos sobre presunta falta de actuación de los cuerpos de emergencia de Querétaro, Gudiño Torres explicó que se trató de una situación de alto riesgo que impedía una intervención inmediata sin poner en peligro la vida de los rescatistas.

El hombre se encontraba sobre una torre de aproximadamente 125 mil voltios, lo que complicó las maniobras de rescate.

"Estuvieron bomberos, Protección Civil estatal y municipal, así como psicólogos apoyando", detalló el secretario. En el operativo participaron elementos de Bomberos de Querétaro, Protección Civil estatal y municipal, personal de apoyo psicológico y se solicitó una grúa de la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, las condiciones técnicas del lugar dificultaron la operación.

El funcionario subrayó que los cuerpos de emergencia actuaron conforme a los protocolos de seguridad establecidos y priorizaron tanto la integridad de la persona involucrada como la del personal operativo. Enfatizó que las autoridades están capacitadas, pero no pueden poner en riesgo su propia vida durante intervenciones de alto voltaje.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del incidente y confirmar la identidad de la víctima.