Querétaro, 16 de enero de 2026.- Un incendio consumió dos vehículos en la colonia Centro de Querétaro sin dejar personas lesionadas, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil.

Bomberos lograron sofocar las llamas sin reportar personas lesionadas en el incidente de la colonia Centro. Foto: Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro.

Personal de Bomberos Querétaro sofocó las llamas que se propagaron por radiación y afectaron una unidad estacionada cerca del automóvil que originó el siniestro.

Las autoridades atendieron el reporte ciudadano y desplegaron equipos de emergencia para controlar el fuego. Según Protección Civil, el incidente ocurrió en la zona centro de la capital queretana durante la tarde de este jueves.

La dependencia estatal recomendó a los conductores brindar mantenimiento regular a sus automóviles para prevenir riesgos de incendios vehiculares. De hecho, la falta de revisiones periódicas es una de las principales causas de este tipo de siniestros en zonas urbanas.