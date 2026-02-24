Querétaro, 24 de febrero de 2026. —Cuatro proyectos estratégicos marcarán los próximos seis meses del Cabildo Metropolitano de Querétaro, luego de que el alcalde de Corregidora, José Luis Guerrero Tlapala, "Chepe" Guerrero, asumió la presidencia del organismo que coordina acciones conjuntas entre los municipios de Querétaro, El Marqués, Huimilpan y Corregidora. La sesión se realizó en el Centro de Atención Municipal (CAM) El Pueblito.
Entre las prioridades que el nuevo presidente del Cabildo Metropolitano planteó figuran un Protocolo Metropolitano para la Temporada de Lluvias, que incluye la homologación de los Atlas de Riesgo y el fortalecimiento de los sistemas de alerta y respuesta temprana ante fenómenos meteorológicos.
También impulsará un Protocolo Permanente para la Atención de Incendios con apoyo intermunicipal inmediato.
Guerrero Robles anunció además la creación de un Registro Metropolitano de Agresores de Animales, orientado a fomentar prácticas responsables en materia de bienestar animal en la zona metropolitana.
Como cuarto eje, confirmó que se mantendrá la coordinación permanente entre los tres órdenes de gobierno para fortalecer la seguridad en la región.
"Hoy asumo esta presidencia con plena conciencia de lo que representa", señaló el edil corregidorense durante la sesión.
Monsalvo entrega presidencia tras impulso a agenda intermunicipal
El alcalde de El Marqués, Rodrigo Monsalvo, quien dejó la presidencia del organismo tras ocuparla desde agosto de 2025, reconoció la disposición de los cuatro ediles para concretar proyectos de Protección Civil, movilidad, participación ciudadana y recuperación de espacios públicos durante su periodo.
Por su parte, el presidente municipal de Huimilpan, Jairo Morales, indicó que existe la determinación de posicionar a la zona metropolitana como referente en atención ciudadana.
"A través de este Cabildo Metropolitano hemos pasado de las ideas a las acciones concretas", afirmó.
El alcalde de Querétaro, Felifer Macías, subrayó que la actual coordinación entre los municipios metropolitanos carece de precedente.
Según el edil capitalino, durante años se intentó consolidar un esquema de colaboración de esta naturaleza sin lograrlo, y la voluntad actual de los cuatro presidentes municipales permitió concretarlo.
A la sesión acudió el secretario de Gobierno, Eric Gudiño, en representación del gobernador Mauricio Kuri, así como el secretario estatal de Planeación y Participación Ciudadana, Antonio Rangel, y miembros de los gabinetes municipales de los cuatro ayuntamientos.