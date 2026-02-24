Seguridad, eje central de la agenda del Cabildo Metropolitano en Querétaro

Alcalde de Corregidora anuncia protocolos contra lluvias e incendios, registro de agresores de animales y refuerzo en seguridad.

Sesión del Cabildo Metropolitano de Querétaro donde Chepe Guerrero asume la presidencia en el CAM El Pueblito

José Luis Guerrero Robles, alcalde de Corregidora, durante la sesión en la que asumió la presidencia del Cabildo Metropolitano.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Feb 24, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 24 de febrero de 2026. —Cuatro proyectos estratégicos marcarán los próximos seis meses del Cabildo Metropolitano de Querétaro, luego de que el alcalde de Corregidora, José Luis Guerrero Tlapala, "Chepe" Guerrero, asumió la presidencia del organismo que coordina acciones conjuntas entre los municipios de Querétaro, El Marqués, Huimilpan y Corregidora. La sesión se realizó en el Centro de Atención Municipal (CAM) El Pueblito.

Entre las prioridades que el nuevo presidente del Cabildo Metropolitano planteó figuran un Protocolo Metropolitano para la Temporada de Lluvias, que incluye la homologación de los Atlas de Riesgo y el fortalecimiento de los sistemas de alerta y respuesta temprana ante fenómenos meteorológicos.

También impulsará un Protocolo Permanente para la Atención de Incendios con apoyo intermunicipal inmediato.

Guerrero Robles anunció además la creación de un Registro Metropolitano de Agresores de Animales, orientado a fomentar prácticas responsables en materia de bienestar animal en la zona metropolitana.

Como cuarto eje, confirmó que se mantendrá la coordinación permanente entre los tres órdenes de gobierno para fortalecer la seguridad en la región.

"Hoy asumo esta presidencia con plena conciencia de lo que representa", señaló el edil corregidorense durante la sesión.

Monsalvo entrega presidencia tras impulso a agenda intermunicipal

El alcalde de El Marqués, Rodrigo Monsalvo, quien dejó la presidencia del organismo tras ocuparla desde agosto de 2025, reconoció la disposición de los cuatro ediles para concretar proyectos de Protección Civil, movilidad, participación ciudadana y recuperación de espacios públicos durante su periodo.

Por su parte, el presidente municipal de Huimilpan, Jairo Morales, indicó que existe la determinación de posicionar a la zona metropolitana como referente en atención ciudadana.

"A través de este Cabildo Metropolitano hemos pasado de las ideas a las acciones concretas", afirmó.

El alcalde de Querétaro, Felifer Macías, subrayó que la actual coordinación entre los municipios metropolitanos carece de precedente.

Según el edil capitalino, durante años se intentó consolidar un esquema de colaboración de esta naturaleza sin lograrlo, y la voluntad actual de los cuatro presidentes municipales permitió concretarlo.

A la sesión acudió el secretario de Gobierno, Eric Gudiño, en representación del gobernador Mauricio Kuri, así como el secretario estatal de Planeación y Participación Ciudadana, Antonio Rangel, y miembros de los gabinetes municipales de los cuatro ayuntamientos.

gobiernocorregidorachepe guerrerocabildo

Reciente

Acordonamiento policial en la comunidad La Valla tras hallazgo de hombre muerto con arma blanca en San Juan del Río
San Juan del Río

Hallan muerto a hombre con heridas de arma blanca en San Juan del Río

Fiscalía investiga posible homicidio tras localizar a hombre de 45 años con lesiones en La Valla.

Movilización policiaca en el cruce de 5 de Mayo y Morelos en San Juan del Río tras ataque con arma blanca
San Juan del Río

Hombre armado con cuchillo lesiona a dos personas en centro de San Juan del Río

Vecinos reportan que al menos 10 patrullas acudieron al cruce de 5 de Mayo y Morelos tras las agresiones ocurridas en hora de salida escolar.

Patrulla de la SSPM de San Juan del Río tras choque por alcance contra vehículo en Río Moctezuma
San Juan del Río

Patrulla choca contra vehículo en Río Moctezuma en San Juan del Río

Unidad de la SSPM circulaba a exceso de velocidad y sin códigos abiertos cuando alcanzó un vehículo sobre Río Moctezuma.

Pronóstico del clima con heladas y frío intenso en San Juan del Río y Querétaro por frente frío 37, febrero 2026
San Juan del Río

Heladas y frío intenso en San Juan del Río por frente frío 37

Conagua prevé ambiente muy frío con bancos de niebla y temperaturas bajo cero en zonas altas.