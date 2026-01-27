Localizan cadáver en zona despoblada de San Juan del Río

Autoridades localizaron un cuerpo en estado de descomposición en terreno cerril aledaño a Avenida Universidad, cerca de Solares Banthi en la zona oriente del municipio.

Operativo policial en zona despoblada de Ranchos Unidos por hallazgo de cadáver en San Juan del Río

Elementos de seguridad acordonaron terreno cerril en Ranchos Unidos tras localizar cuerpo sin vida en la zona oriente de San Juan del Río.

San Juan del Río, 27 de enero de 2026. - Autoridades localizaron un cuerpo sin vida en estado de descomposición en una zona despoblada de Ranchos Unidos, cerca de Solares Banthi, en la zona oriente del municipio.

La Fiscalía General del Estado inició las investigaciones para determinar las causas y circunstancias del hallazgo en el terreno cerril aledaño a Avenida Universidad.

El cuerpo fue encontrado en un terreno de difícil acceso ubicado antes del acceso a Solares Banthí, cerca de un campo de fútbol. La zona presenta características cerriles con vegetación abundante y escasa visibilidad desde la vialidad principal, lo que dificultó las labores iniciales de localización.


Hallazgo de cadáver moviliza autoridades en San Juan del Río

Elementos de la Policía Municipal confirmaron el reporte ciudadano y solicitaron apoyo de peritos de la Fiscalía General del Estado.

El operativo de seguridad desplegado incluyó acordonamiento perimetral y cierre temporal de accesos al terreno donde fue localizado el cuerpo, con el fin de preservar indicios para la investigación forense.

La zona de Ranchos Unidos se caracteriza por ser un área en desarrollo con terrenos baldíos y poca iluminación pública por falta de servicios.

El hallazgo del cadáver en San Juan del Río generó movilización de corporaciones de emergencia durante la tarde de este lunes, mientras personal especializado realizaba el reconocimiento pericial del lugar.

Personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense para practicar la necropsia de ley. Las investigaciones buscarán determinar identidad, causas y circunstancias del deceso mediante análisis forenses especializados que permitan esclarecer las condiciones en que ocurrió el fallecimiento.

La zona oriente de San Juan del Río mantiene operativos preventivos de seguridad en colonias y comunidades aledañas a la mancha urbana.

Mientras que las autoridades municipales refuerzan la vigilancia en áreas despobladas como parte de las estrategias de prevención implementadas en la demarcación.

