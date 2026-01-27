El senador destacó además la gestión del programa Tarifa Unidos en San Juan del Río que permite ahorrar hasta mil 600 pesos mensuales a familias que usan transporte público.

Estudiantes, adultos mayores, personas con discapacidad y trabajadores de sectores público, salud y educación pagan dos pesos por viaje mediante el sistema gestionado con el gobernador Mauricio Kuri.

Agust\u00edn Dorantes Lambarri, senador de la Rep\u00fablica, durante entrevista en San Juan del R\u00edo sobre iniciativas de salud y transporte p\u00fablico. rotativo.com.mx

"Cuando falla el gobierno, hoy el ciudadano paga. Si falla el gobierno, que el gobierno se haga responsable de la falla."

— Agustín Dorantes Lambarri, Senador de la República

Reducción de 10 por ciento en presupuesto de salud afecta servicios

La federación redujo el presupuesto de salud en Querétaro un 10 por ciento entre 2024 y 2025 pese al crecimiento poblacional, denunció Dorantes. "No puede ser que seamos más personas en Querétaro y que bajen el presupuesto", señaló el senador al criticar el impacto en servicios locales del IMSS e Issste.

El legislador comparó el servicio entre instituciones: "Muchos me han dicho que prefieren no tener IMSS para poder ir al hospital general", indicó al reconocer que la infraestructura de salud estatal ofrece mejor atención pese a limitaciones presupuestales federales. Dorantes busca recuperar el programa Seguro Popular que atendía enfermedades crónicas y catastróficas.

Tarifa Unidos ahorra hasta mil 600 pesos mensuales a familias

El programa permite a estudiantes de escuelas públicas y privadas, adultos mayores, personas con discapacidad y trabajadores de sectores público, salud y educación pagar dos pesos por viaje en San Juan del Río.

"Es un antes y un después, gran visión del gobernador Kuri de traer el programa", afirmó Dorantes al explicar que el sistema busca hacer accesible el transporte colectivo.

Una familia con dos o tres hijos y una persona de la tercera edad puede ahorrar hasta mil 600 pesos mensuales al usar la tarifa preferente, explicó el senador.

El programa requiere el uso de tarjeta electrónica que genera información para mejorar el servicio y permitir transbordos que reducen costos adicionales para los usuarios.

El sistema llegó primero a la zona metropolitana de Querétaro y se expandió a comunidades como Santa Rosa, Carrillo, Huimilpan, Pedro Escobedo, Tequisquiapan y Ezequiel Montes.

"Hay que tecnificar, traer tecnología a la zona, y eso implica inversiones importantes pero también una adaptación social", precisó Dorantes al proyectar que el programa alcanzará todos los rincones del estado.

¿Cómo funciona el reembolso automático por fallas en IMSS?

La iniciativa contempla que cuando el IMSS o Issste no proporcionen medicamentos o servicios comprometidos, el derechohabiente pueda adquirirlos por su cuenta y solicitar reembolso inmediato al gobierno federal.

El senador aclaró que la estrategia no busca denostar políticamente sino reconocer un problema verificable que afecta la economía familiar queretana.

El legislador también mencionó la ley de protección a menores en redes sociales que prohíbe uso de celulares con fines no estudiantiles en escuelas queretanas.

"Esta prohibición ha ayudado muchísimo, los estudiantes pueden estar más concentrados y eso hace que sea mucho más eficiente el poder absorber información", explicó Dorantes al señalar que varios estados copiaron la práctica del gobierno de Querétaro.

Dorantes afirmó que continuará recorriendo San Juan del Río como senador que más regresa al municipio para gestionar proyectos federales. "Aquí los sanjuanenses tienen un aliado para rifármela con ustedes", concluyó el legislador al comprometerse con la ciudadanía.