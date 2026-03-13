Tras feminicidio de joven de Aguascalientes, agresor se suicida en cateo en Tequisquiapan

Fiscalía de Querétaro coordinó operativo con Aguascalientes para localizar al agresor de la menor desaparecida.

Operativo de cateo de la Fiscalía de Querétaro en Tequisquiapan relacionado con feminicidio de joven de Aguascalientes

Víctor Antonio de Jesús Hernández, fiscal general de Querétaro, informó sobre la coordinación con Aguascalientes en el caso.

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Thelma Herrera
Por Thelma Herrera Mar 13, 2026
Thelma Herrera
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Tequisquiapan, 13 de marzo de 2026. — El presunto responsable del feminicidio de una joven originaria de Aguascalientes se quitó la vida con un arma de fuego cuando agentes ministeriales ejecutaban un cateo en un domicilio de Tequisquiapan.

La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó que el operativo fue resultado de una investigación coordinada con la Fiscalía de Aguascalientes, iniciada desde que se reportó la desaparición de la menor. En el mismo inmueble fue localizada una mujer que permanece en prisión por un delito distinto.

El caso fue atraído por la Fiscalía Especializada en Feminicidios de Querétaro, que aplicó los protocolos correspondientes desde la localización sin vida de la víctima en este municipio.

El fiscal estatal, Víctor Antonio de Jesús Hernández, precisó que la coordinación con Aguascalientes comenzó desde los primeros minutos del reporte de desaparición.

"Incluso personalmente comparecí con el fiscal de Aguascalientes para platicar y coordinarnos", señaló. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la víctima ni las circunstancias del traslado a Querétaro.

Como parte de las indagatorias, la Fiscalía solicitó autorizaciones judiciales para realizar cateos simultáneos en distintos domicilios de Tequisquiapan. El objetivo era ubicar a posibles participantes en el crimen. Durante una de estas diligencias, los agentes localizaron al hombre señalado como responsable del feminicidio.

Agresor se suicidó con arma de fuego durante operativo en Tequisquiapan

Al momento de ejecutarse el cateo, el presunto agresor utilizó un arma de fuego para quitarse la vida, según detalló el fiscal Hernández. Personal de emergencias intentó brindarle atención, pero el hombre perdió la vida en el lugar.

"Logramos ubicar a la persona que con posterioridad tuvimos a bien concluir que participó justamente en el feminicidio de la menor", explicó.

En el mismo domicilio, las autoridades encontraron a una mujer que actualmente se encuentra recluida en el estado de Querétaro.

El fiscal aclaró que su situación jurídica corresponde a un delito diferente al feminicidio, sin ofrecer más detalles sobre los cargos en su contra ni sobre una posible relación con el caso.

¿Cómo avanza la investigación del feminicidio en Tequisquiapan?

La Fiscalía Especializada en Feminicidios recabó indicios y datos de prueba en los domicilios cateados para sustentar la carpeta de investigación.

Los elementos obtenidos fueron compartidos con la Fiscalía de Aguascalientes, entidad de origen de la víctima, como parte de la colaboración interestatal.

Las autoridades no precisaron si existen más personas involucradas ni si se prevén diligencias adicionales en el municipio queretano.

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