Judicializan caso del feminicidio de "Lulú" en Avenida Universidad de Querétaro

Fiscalía integra acusación contra el detenido, quien permanece en prisión preventiva tras su captura inmediata.

Fiscalía de Querétaro judicializa feminicidio de Lulú ocurrido en Avenida Universidad de Querétaro

El crimen se registró en Avenida Universidad, donde la coordinación policial permitió la detención inmediata del presunto responsable.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 13, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 13 de marzo de 2026. — El caso del feminicidio de "Lulú", registrado en Avenida Universidad de la capital queretana, ya se encuentra judicializado y el presunto responsable permanece en prisión preventiva.

El fiscal general, Víctor Antonio de Jesús Hernández, informó que tras la detención inmediata del sospechoso se obtuvo orden de aprehensión y el expediente fue turnado a la autoridad judicial.

La captura del imputado fue posible gracias a la coordinación entre la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, que actuaron de forma conjunta tras el crimen.

La rapidez en la respuesta permitió asegurar al presunto agresor antes de que abandonara la zona, según informó el fiscal.

"Estamos en fase de investigación complementaria e integrando todos los elementos para generar la acusación correspondiente", detalló Hernández.

El titular de la dependencia expresó su expectativa de que el proceso concluya con una sentencia condenatoria contra el imputado.

Respecto a la familia de la víctima, el fiscal señaló que hasta ahora la Fiscalía no tiene conocimiento de amenazas en su contra.

Sin embargo, reiteró que la institución está dispuesta a otorgar medidas de protección a las víctimas indirectas en caso de que las soliciten o se identifique algún riesgo.

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