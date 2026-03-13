Querétaro, 13 de marzo de 2026. — El caso del feminicidio de "Lulú", registrado en Avenida Universidad de la capital queretana, ya se encuentra judicializado y el presunto responsable permanece en prisión preventiva.
El fiscal general, Víctor Antonio de Jesús Hernández, informó que tras la detención inmediata del sospechoso se obtuvo orden de aprehensión y el expediente fue turnado a la autoridad judicial.
La captura del imputado fue posible gracias a la coordinación entre la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, que actuaron de forma conjunta tras el crimen.
La rapidez en la respuesta permitió asegurar al presunto agresor antes de que abandonara la zona, según informó el fiscal.
"Estamos en fase de investigación complementaria e integrando todos los elementos para generar la acusación correspondiente", detalló Hernández.
El titular de la dependencia expresó su expectativa de que el proceso concluya con una sentencia condenatoria contra el imputado.
Respecto a la familia de la víctima, el fiscal señaló que hasta ahora la Fiscalía no tiene conocimiento de amenazas en su contra.
Sin embargo, reiteró que la institución está dispuesta a otorgar medidas de protección a las víctimas indirectas en caso de que las soliciten o se identifique algún riesgo.