Querétaro, 27 de abril de 2026. — Tres semanas después de que colectivos civiles forcejearan con personal de seguridad en la entrada del recinto de Pasteur —el mismo día en que el pleno eligió a sus integrantes—, la Mesa Directiva de la LXI Legislatura de Querétaro presentó este lunes un Protocolo de Atención de Expresiones Sociales que, según sus integrantes, busca sustituir la confrontación por canales de diálogo institucional.

El documento fue elaborado por la Oficialía Mayor del Congreso y la dirección de Atención Ciudadana. El presidente de la Mesa Directiva, Sinuhé Arturo Piedragil Ortiz, de Morena, reconoció que los hechos del 1 de abril fueron el detonante directo: Protección Civil había instruido impedir el acceso al recinto durante la sesión de elección de la mesa, lo que derivó en empujones y tensión en el exterior del edificio legislativo.

"Estas manifestaciones ciudadanas son legítimas, y seguramente se seguirán presentando", dijo el legislador ante medios de comunicación, y adelantó que el nuevo mecanismo buscará garantizar la seguridad de quienes trabajan en el edificio sin criminalizar la protesta.

El titular de Atención Ciudadana, Álvaro Alcocer Beltrán, explicó que el protocolo descansa en tres ejes: atender, acompañar y facilitar los canales de comunicación entre el Congreso y la ciudadanía.

El Oficial Mayor, Eduardo Daniel Llamas Romo, precisó que ya existían procedimientos administrativos internos, pero que el documento actualizado busca alinear la actuación del personal legislativo con principios de derechos humanos, dignidad y garantía de la libre expresión.

La Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro ya fue convocada para capacitar al personal en temas de discapacidad, prevención de violencia y perspectiva de género, conforme informó el coordinador de Recursos Humanos, Gerardo Sezati García.

El protocolo llega con una deuda pendiente visible. Las cinco iniciativas que motivaron la protesta del 1 de abril en el Congreso de Querétaro —identidad de género, aborto, movilidad segura, derechos LGBTIQ+ y una nueva Ley de Aguas— siguen sin fecha de dictamen en comisiones.

Ninguno de los integrantes de la Mesa Directiva precisó plazos para avanzar en esos expedientes durante la reunión con medios.

Piedragil pide visibilidad para el trabajo legislativo en Querétaro

El propio Piedragil, quien en su primer mensaje como presidente diagnosticó parálisis legislativa en el Congreso de Querétaro y reconoció falta de cohesión dentro de su propia bancada, planteó otro problema en la reunión de este lunes: el trabajo de los diputados no se ve.

El legislador dijo haber detectado en las redes sociales personales de sus compañeros evidencia de actividad territorial, pero señaló que esa labor no llega a los canales institucionales de la Legislatura. Pidió a todos los diputados subirla para que la ciudadanía la conozca.

Las tres diputadas que completan la Mesa Directiva coincidieron en defender el protocolo. La vicepresidenta Juliana Rosario Hernández Quintanar, del PAN, lo describió como "un medio justo para encontrar el diálogo entre diversas corrientes" y destacó que el mecanismo permite escuchar a todas las partes antes de tomar decisiones.

La primera secretaria, María Leonor Mejía Barraza, consideró que la herramienta ayudará a borrar la percepción de parálisis. La segunda secretaria, Sully Yanira Mauricio Sixtos, añadió que ya es tiempo de quitarse ese "tabú".

¿Qué iniciativas siguen sin dictaminarse en el Congreso de Querétaro?

La LXI Legislatura recibió su periodo con al menos 150 iniciativas pendientes que la mesa anterior no alcanzó a dictaminar por falta de reuniones en comisiones, conforme quedó documentado en la cobertura de Rotativo sobre el relevo legislativo de abril.

Entre los temas represados están algunos de los más sensibles de la agenda estatal: derechos de la comunidad trans, despenalización del aborto —que en febrero motivó una acusación de desacato de la secretaria federal de las Mujeres, Citlali Hernández, por no armonizar el Código Penal con criterios de la Suprema Corte— y la Ley de Aguas, que el propio Piedragil ha señalado como prioridad de su gestión.

El protocolo de atención ciudadana no resuelve ninguno de esos expedientes. Define cómo recibir a quienes llegan a exigir que se resuelvan.