Colón, 22 de abril de 2026. — Productores y habitantes de Colón exigieron que la nueva Ley Estatal de Aguas fije reglas claras para priorizar el consumo humano y la producción agropecuaria frente al crecimiento de la industria y los servicios, durante la sexta mesa de trabajo encabezada por la diputada Sully Mauricio Sixtos, presidenta de la Comisión de Desarrollo Agropecuario y Rural Sustentable en el Congreso del Estado.
La legisladora recogió inquietudes sobre la escasez del recurso, la disminución del caudal de pozos y los efectos de la sequía sobre la actividad agrícola y ganadera del municipio.
Sully Mauricio planteó que la nueva legislación no puede construirse desde un despacho y tiene que incorporar la voz de quienes trabajan directamente el recurso.
"El agua no es un privilegio, es un derecho humano y productivo. No podemos seguir haciendo leyes desde el escritorio. Tenemos que construirlas caminando por el territorio, escuchando a quien realmente la necesita y la trabaja", afirmó la diputada ante los asistentes.
Los participantes detallaron cuatro ejes que, a su juicio, la ley debe incorporar: reglas claras para priorizar el uso del agua en consumo humano y producción agropecuaria; mecanismos efectivos de recarga de acuíferos y conservación de suelo; mayor control y transparencia en la asignación de volúmenes; y apoyo técnico y financiero para infraestructura de captación y almacenamiento en comunidades rurales.
Colón aporta la mirada del semidesierto al recorrido estatal
La presidenta de la comisión subrayó que Colón aporta una perspectiva particular por su vocación agropecuaria y por los desafíos hídricos específicos del semidesierto queretano, donde la recarga natural de acuíferos enfrenta condiciones más adversas que en otras regiones del estado.
Lo que se plantea en el territorio, sostuvo, enriquece una legislación que pretende ser funcional tanto en la sierra como en el semidesierto y las zonas urbanas.
Sully Mauricio precisó que el propósito del recorrido es construir una ley con reglas claras, viabilidad operativa y presupuesto suficiente para que no se quede en letra muerta, una crítica recurrente a legislaciones previas en materia hídrica que no contaron con asignación presupuestal para su ejecución.
¿Qué sigue después de la mesa de Colón?
La diputada anunció que continuará recorriendo el estado para generar más espacios de diálogo abierto antes de que la iniciativa sea presentada al Pleno.
"Vamos a seguir escuchando, porque solo con la participación real de la gente lograremos una Ley de Aguas justa, equilibrada y con resultados concretos para el campo y las familias queretanas", expresó la legisladora.
Hasta ahora el recorrido ha pasado por seis municipios y la Comisión no ha precisado el calendario de las mesas restantes ni la fecha tentativa para presentar el dictamen al Congreso.