Sully Mauricio recoge en Colón exigencias para nueva Ley de Aguas de Querétaro

Productores exigieron priorizar consumo humano y agropecuario sobre el crecimiento industrial en la asignación del recurso.

Diputada Sully Mauricio Sixtos en mesa de trabajo con productores de Colón sobre la nueva Ley de Aguas de Querétaro

Sexta mesa de trabajo celebrada en Colón, donde productores expusieron las afectaciones por la sequía y la disminución del caudal de pozos.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 22, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Colón, 22 de abril de 2026. — Productores y habitantes de Colón exigieron que la nueva Ley Estatal de Aguas fije reglas claras para priorizar el consumo humano y la producción agropecuaria frente al crecimiento de la industria y los servicios, durante la sexta mesa de trabajo encabezada por la diputada Sully Mauricio Sixtos, presidenta de la Comisión de Desarrollo Agropecuario y Rural Sustentable en el Congreso del Estado.

La legisladora recogió inquietudes sobre la escasez del recurso, la disminución del caudal de pozos y los efectos de la sequía sobre la actividad agrícola y ganadera del municipio.

Sully Mauricio planteó que la nueva legislación no puede construirse desde un despacho y tiene que incorporar la voz de quienes trabajan directamente el recurso.

"El agua no es un privilegio, es un derecho humano y productivo. No podemos seguir haciendo leyes desde el escritorio. Tenemos que construirlas caminando por el territorio, escuchando a quien realmente la necesita y la trabaja", afirmó la diputada ante los asistentes.

Los participantes detallaron cuatro ejes que, a su juicio, la ley debe incorporar: reglas claras para priorizar el uso del agua en consumo humano y producción agropecuaria; mecanismos efectivos de recarga de acuíferos y conservación de suelo; mayor control y transparencia en la asignación de volúmenes; y apoyo técnico y financiero para infraestructura de captación y almacenamiento en comunidades rurales.

Colón aporta la mirada del semidesierto al recorrido estatal

La presidenta de la comisión subrayó que Colón aporta una perspectiva particular por su vocación agropecuaria y por los desafíos hídricos específicos del semidesierto queretano, donde la recarga natural de acuíferos enfrenta condiciones más adversas que en otras regiones del estado.

Lo que se plantea en el territorio, sostuvo, enriquece una legislación que pretende ser funcional tanto en la sierra como en el semidesierto y las zonas urbanas.

Sully Mauricio precisó que el propósito del recorrido es construir una ley con reglas claras, viabilidad operativa y presupuesto suficiente para que no se quede en letra muerta, una crítica recurrente a legislaciones previas en materia hídrica que no contaron con asignación presupuestal para su ejecución.

¿Qué sigue después de la mesa de Colón?

La diputada anunció que continuará recorriendo el estado para generar más espacios de diálogo abierto antes de que la iniciativa sea presentada al Pleno.

"Vamos a seguir escuchando, porque solo con la participación real de la gente lograremos una Ley de Aguas justa, equilibrada y con resultados concretos para el campo y las familias queretanas", expresó la legisladora.

Hasta ahora el recorrido ha pasado por seis municipios y la Comisión no ha precisado el calendario de las mesas restantes ni la fecha tentativa para presentar el dictamen al Congreso.

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