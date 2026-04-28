Colón, 28 de abril de 2026. — Tres años después de arrancar con 500 millones de envases al año, la planta queretana de SIG triplicó ese volumen y ahora apuesta a duplicarlo de nuevo: la empresa suiza, fabricante de envases de cartón aséptico de alta tecnología, anunció una inversión de mil 910 millones de pesos en dos fases que elevarán su capacidad de producción a tres billones de unidades anuales para 2028, con 40 nuevos empleos directos como primer resultado tangible en el municipio de Colón.

La ampliación se ejecutará en etapas. La primera, programada para este año, contempla una línea adicional de corte y suaje más dos de sellado; la segunda, proyectada para finales de 2028, incorporará una línea de extrusión que actualmente se importa —lo que significa que la planta pasará a fabricar internamente el polietileno con el que se recubren los envases, cerrando el ciclo completo de producción por primera vez en la región.

El gobernador Mauricio Kuri González y directivos de SIG durante el acto que formalizó el arranque del plan de ampliación en la planta del Parque Industrial Aerotech, en Colón. rotativo.com.mx

El director de Operaciones en Querétaro, Eugen Schreiber, calificó esa integración vertical como un punto de inflexión: "marcará un antes y un después en su presencia en la región", indicó. Para 2027, en la misma primera fase, se sumarán dos líneas de impresión adicionales.

La decisión responde a dos presiones concretas del mercado: la demanda de envases que empatan con estilos de vida orientados a la salud, y el aprovechamiento del nearshoring.

El presidente de la Región Américas de SIG, Ricardo Rodríguez, precisó que desde que la planta abrió en abril de 2023 ha dado "soporte a la trayectoria de crecimiento continuo en Norteamérica, permitiendo al equipo responder a las demandas del mercado con mayor agilidad y flexibilidad".

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Al respecto, la economía industrial de Querétaro ya acumula 128 proyectos de inversión por 20 mil 600 millones de dólares dentro del Portafolio para la Prosperidad Compartida, contexto que refuerza el peso específico de este anuncio.

La extrusión que se integrará en 2028 tiene un efecto directo en la cadena de valor local: los insumos que hoy se importan comenzarán a comprarse a proveedores locales, aunque la empresa no precisó qué monto dejará de importarse ni el número de proveedores locales que podrán sumarse al esquema.

El director para México, Centroamérica y Caribe, Ricardo Carrillo, indicó que esto "generará un impacto directo en la cadena de valor local para el desarrollo de proveedores".

Planta con equipo de ocho nacionalidades apunta a ser la más versátil del grupo global

El gobernador Mauricio Kuri González y directivos de SIG durante el acto que formalizó el arranque del plan de ampliación en la planta del Parque Industrial Aerotech, en Colón. rotativo.com.mx

La instalación en Aerotech ocupa 80 mil metros cuadrados y actualmente produce 1.5 billones de envases anuales, tres veces el volumen con el que inició. Schreiber detalló que opera con un equipo multicultural de ocho nacionalidades bajo el objetivo de "entregar envases que cumplan con los más altos estándares de calidad".

El plan de expansión la convertiría en una de las plantas más versátiles y flexibles de SIG a nivel mundial, según informó la dirección regional.

¿Qué empleos generará la inversión de SIG en Colón?

De inicio, 40 empleos directos durante la primera fase de este año. La empresa no informó cuántos puestos adicionales traerá la segunda fase ni cuál será el perfil técnico requerido para operar la línea de extrusión que se instalará en 2028.

El gobernador Mauricio Kuri González y directivos de SIG durante el acto que formalizó el arranque del plan de ampliación en la planta del Parque Industrial Aerotech, en Colón. rotativo.com.mx

El secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio Del Prete Tercero, afirmó que la expansión "consolida toda la cadena de valor aquí mismo en Querétaro" y adelantó que la planta "se convertirá en una de las más versátiles del Grupo a nivel global".

El gobernador Mauricio Kuri González participó en el anuncio y aprovechó para referirse al mes pasado, cuando la entidad ocupó el cuarto lugar nacional en creación absoluta de empleos con casi siete mil plazas generadas.

El anuncio se inscribe, además, en los resultados presentados por el gobierno estatal tras Hannover Messe 2026, donde Querétaro consolidó una inversión potencial superior a siete mil millones de pesos y mil 800 empleos proyectados. La expansión de SIG es la primera en materializarse de ese bloque.