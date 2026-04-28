SIG duplica capacidad en Colón con inversión de mil 910 mdp y apuesta a fabricar 3 billones de envases para 2028

Fabricante suizo de envases asépticos expande operaciones en dos fases y generará 40 empleos directos en el municipio de Colón.

Planta SIG en Parque Industrial Aerotech de Colón Querétaro durante anuncio de inversión de mil 910 millones de pesos para expansión en dos fases hasta 2028

El gobernador Mauricio Kuri González y directivos de SIG durante el acto que formalizó el arranque del plan de ampliación en la planta del Parque Industrial Aerotech, en Colón.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 28, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Colón, 28 de abril de 2026. — Tres años después de arrancar con 500 millones de envases al año, la planta queretana de SIG triplicó ese volumen y ahora apuesta a duplicarlo de nuevo: la empresa suiza, fabricante de envases de cartón aséptico de alta tecnología, anunció una inversión de mil 910 millones de pesos en dos fases que elevarán su capacidad de producción a tres billones de unidades anuales para 2028, con 40 nuevos empleos directos como primer resultado tangible en el municipio de Colón.

La ampliación se ejecutará en etapas. La primera, programada para este año, contempla una línea adicional de corte y suaje más dos de sellado; la segunda, proyectada para finales de 2028, incorporará una línea de extrusión que actualmente se importa —lo que significa que la planta pasará a fabricar internamente el polietileno con el que se recubren los envases, cerrando el ciclo completo de producción por primera vez en la región.

Planta SIG en Parque Industrial Aerotech de Col\u00f3n Quer\u00e9taro durante anuncio de inversi\u00f3n de mil 910 millones de pesos para expansi\u00f3n en dos fases hasta 2028 El gobernador Mauricio Kuri González y directivos de SIG durante el acto que formalizó el arranque del plan de ampliación en la planta del Parque Industrial Aerotech, en Colón. rotativo.com.mx

El director de Operaciones en Querétaro, Eugen Schreiber, calificó esa integración vertical como un punto de inflexión: "marcará un antes y un después en su presencia en la región", indicó. Para 2027, en la misma primera fase, se sumarán dos líneas de impresión adicionales.

La decisión responde a dos presiones concretas del mercado: la demanda de envases que empatan con estilos de vida orientados a la salud, y el aprovechamiento del nearshoring.

El presidente de la Región Américas de SIG, Ricardo Rodríguez, precisó que desde que la planta abrió en abril de 2023 ha dado "soporte a la trayectoria de crecimiento continuo en Norteamérica, permitiendo al equipo responder a las demandas del mercado con mayor agilidad y flexibilidad".

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Al respecto, la economía industrial de Querétaro ya acumula 128 proyectos de inversión por 20 mil 600 millones de dólares dentro del Portafolio para la Prosperidad Compartida, contexto que refuerza el peso específico de este anuncio.

La extrusión que se integrará en 2028 tiene un efecto directo en la cadena de valor local: los insumos que hoy se importan comenzarán a comprarse a proveedores locales, aunque la empresa no precisó qué monto dejará de importarse ni el número de proveedores locales que podrán sumarse al esquema.

El director para México, Centroamérica y Caribe, Ricardo Carrillo, indicó que esto "generará un impacto directo en la cadena de valor local para el desarrollo de proveedores".

Planta con equipo de ocho nacionalidades apunta a ser la más versátil del grupo global

Planta SIG en Parque Industrial Aerotech de Col\u00f3n Quer\u00e9taro durante anuncio de inversi\u00f3n de mil 910 millones de pesos para expansi\u00f3n en dos fases hasta 2028 El gobernador Mauricio Kuri González y directivos de SIG durante el acto que formalizó el arranque del plan de ampliación en la planta del Parque Industrial Aerotech, en Colón. rotativo.com.mx

La instalación en Aerotech ocupa 80 mil metros cuadrados y actualmente produce 1.5 billones de envases anuales, tres veces el volumen con el que inició. Schreiber detalló que opera con un equipo multicultural de ocho nacionalidades bajo el objetivo de "entregar envases que cumplan con los más altos estándares de calidad".

El plan de expansión la convertiría en una de las plantas más versátiles y flexibles de SIG a nivel mundial, según informó la dirección regional.

¿Qué empleos generará la inversión de SIG en Colón?

De inicio, 40 empleos directos durante la primera fase de este año. La empresa no informó cuántos puestos adicionales traerá la segunda fase ni cuál será el perfil técnico requerido para operar la línea de extrusión que se instalará en 2028.

Planta SIG en Parque Industrial Aerotech de Col\u00f3n Quer\u00e9taro durante anuncio de inversi\u00f3n de mil 910 millones de pesos para expansi\u00f3n en dos fases hasta 2028 El gobernador Mauricio Kuri González y directivos de SIG durante el acto que formalizó el arranque del plan de ampliación en la planta del Parque Industrial Aerotech, en Colón. rotativo.com.mx

El secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio Del Prete Tercero, afirmó que la expansión "consolida toda la cadena de valor aquí mismo en Querétaro" y adelantó que la planta "se convertirá en una de las más versátiles del Grupo a nivel global".

El gobernador Mauricio Kuri González participó en el anuncio y aprovechó para referirse al mes pasado, cuando la entidad ocupó el cuarto lugar nacional en creación absoluta de empleos con casi siete mil plazas generadas.

El anuncio se inscribe, además, en los resultados presentados por el gobierno estatal tras Hannover Messe 2026, donde Querétaro consolidó una inversión potencial superior a siete mil millones de pesos y mil 800 empleos proyectados. La expansión de SIG es la primera en materializarse de ese bloque.

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