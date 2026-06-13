Buscan a Mario Elías Quintanar Rico, desaparecido en San Juan del Río

La Fiscalía del Estado de Querétaro mantiene abierta la carpeta de investigación y pide a la ciudadanía reportar cualquier indicio sobre su paradero.

Mario Elías Quintanar Rico, hombre de 59 años, cabello entrecano y camisa a cuadros, en la ficha de búsqueda difundida por la Fiscalía de Querétaro.

Mario Elías Quintanar Rico, de 59 años, desaparecido en San Juan del Río desde el 31 de mayo de 2026.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 13, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, Querétaro, 13 de junio de 2026.- Mario Elías Quintanar Rico, de 59 años, permanece sin localizar desde el 31 de mayo, cuando salió de su domicilio en San Juan del Río y no volvió a tenerse noticia de su paradero.

La Fiscalía General del Estado de Querétaro integró la carpeta de investigación CI/SJR/4043/2026 y difunde una ficha de búsqueda con su fotografía y descripción, para que cualquier persona con información se comunique con las autoridades.

De acuerdo con la ficha, Quintanar Rico dejó su teléfono celular y su cartera en casa antes de salir, un detalle que sus allegados consideran inusual y que forma parte de los elementos bajo revisión.

Mario El\u00edas Quintanar Rico, hombre de 59 a\u00f1os, cabello entrecano y camisa a cuadros, en la ficha de b\u00fasqueda difundida por la Fiscal\u00eda de Quer\u00e9taro. Mario Elías Quintanar Rico, de 59 años, desaparecido en San Juan del Río desde el 31 de mayo de 2026. rotativo.com.mx

A más de una semana del reporte, la búsqueda continúa sin que se haya informado de su localización.

¿Quién es Mario Elías Quintanar Rico y cómo es su descripción?

El hombre mide 1.60 metros, es de complexión media y tez morena clara, con cabello entrecano y ojos color café oscuro. Como seña particular presenta un lunar en la mejilla del lado derecho.

La última vez que fue visto vestía pantalón de mezclilla azul, camisa morada tipo polo y tenis grises, según la descripción oficial de la Fiscalía estatal.

Su imagen circula en redes sociales y en plataformas de difusión ciudadana, incluida una tarjeta de búsqueda con la que vecinos y familiares buscan ampliar el alcance del llamado.

Mario El\u00edas Quintanar Rico, hombre de 59 a\u00f1os, cabello entrecano y camisa a cuadros, en la ficha de b\u00fasqueda difundida por la Fiscal\u00eda de Quer\u00e9taro. Mario Elías Quintanar Rico, de 59 años, desaparecido en San Juan del Río desde el 31 de mayo de 2026. rotativo.com.mx

¿Cómo reportar información sobre su paradero?

Cualquier dato puede comunicarse al 911 o a la Fiscalía del Estado de Querétaro, al teléfono 442 421 3064. El caso es atendido por las áreas especializadas en la búsqueda de personas no localizadas, donde la ficha de Quintanar Rico continúa vigente.

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