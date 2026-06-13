Buscan a Mario Elías Quintanar Rico, desaparecido en San Juan del Río

San Juan del Río, Querétaro, 13 de junio de 2026.- Mario Elías Quintanar Rico, de 59 años, permanece sin localizar desde el 31 de mayo, cuando salió de su domicilio en San Juan del Río y no volvió a tenerse noticia de su paradero.
La Fiscalía General del Estado de Querétaro integró la carpeta de investigación CI/SJR/4043/2026 y difunde una ficha de búsqueda con su fotografía y descripción, para que cualquier persona con información se comunique con las autoridades.
De acuerdo con la ficha, Quintanar Rico dejó su teléfono celular y su cartera en casa antes de salir, un detalle que sus allegados consideran inusual y que forma parte de los elementos bajo revisión.
Mario Elías Quintanar Rico, de 59 años, desaparecido en San Juan del Río desde el 31 de mayo de 2026. rotativo.com.mx
A más de una semana del reporte, la búsqueda continúa sin que se haya informado de su localización.
¿Quién es Mario Elías Quintanar Rico y cómo es su descripción?
El hombre mide 1.60 metros, es de complexión media y tez morena clara, con cabello entrecano y ojos color café oscuro. Como seña particular presenta un lunar en la mejilla del lado derecho.
La última vez que fue visto vestía pantalón de mezclilla azul, camisa morada tipo polo y tenis grises, según la descripción oficial de la Fiscalía estatal.
Su imagen circula en redes sociales y en plataformas de difusión ciudadana, incluida una tarjeta de búsqueda con la que vecinos y familiares buscan ampliar el alcance del llamado.
Mario Elías Quintanar Rico, de 59 años, desaparecido en San Juan del Río desde el 31 de mayo de 2026. rotativo.com.mx
¿Cómo reportar información sobre su paradero?
Cualquier dato puede comunicarse al 911 o a la Fiscalía del Estado de Querétaro, al teléfono 442 421 3064. El caso es atendido por las áreas especializadas en la búsqueda de personas no localizadas, donde la ficha de Quintanar Rico continúa vigente.