El Museo Panteón de la Santa Vera Cruz inaugura exposición de pintura de María de la Feira

"Lo que habita en Feira" reúne obras que expresan la esencia, emociones y vivencias de la artista; el recinto abre de lunes a viernes con entrada gratuita.

Visitantes recorren la exposición “Lo que habita en Feira” en el Museo Panteón de la Santa Vera Cruz.

Visitantes recorren las salas del Museo Panteón de la Santa Vera Cruz durante la exposición temporal “Lo que habita en Feira”, de María de La Feira.

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Kary García
Por Kary García Ago 07, 2026
Kary García
Soy Kary García, periodista y editora en Rotativo de Querétaro, apasionada por el periodismo digital, la fotografía y la gastronomía. Joven, entusiasta y emprendedora, disfruto innovar en la forma de informar y conectar con las audiencias a través de contenidos dinámicos y de calidad. También soy directora de Lugares.com.mx, una plataforma turística dedicada a promover los destinos y sitios más emblemáticos de Querétaro y de México. Me encanta viajar y documentar lugares icónicos, dándoles vida a través de imágenes y reseñas que inspiran y contribuyen a la promoción del turismo y la cultura nacional. Con experiencia en redacción, edición y producción multimedia, creo reportajes y artículos que combinan información veraz con un enfoque visual atractivo, buscando siempre contar historias que informen, inspiren y despierten el interés de los lectores por descubrir el mundo que nos rodea.
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Querétaro, 7 de agosto de 2026.- El Museo Panteón de la Santa Vera Cruz abrió al público la exposición temporal "Lo que habita en Feira", una muestra de arte pictórico de la artista María de la Feira que reúne obras en las que la autora expresa su esencia, emociones, vivencias e inspiración.

La sala del museo alberga una selección de piezas en distintos formatos y técnicas pictóricas, concebidas por la artista como un universo personal que cobra vida a través de la expresión artística.

La muestra puede visitarse de lunes a viernes, en un horario de 10:00 a 18:00 horas. La entrada es gratuita.

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