Querétaro, 7 de agosto de 2026.- El Museo Panteón de la Santa Vera Cruz abrió al público la exposición temporal "Lo que habita en Feira", una muestra de arte pictórico de la artista María de la Feira que reúne obras en las que la autora expresa su esencia, emociones, vivencias e inspiración.

La sala del museo alberga una selección de piezas en distintos formatos y técnicas pictóricas, concebidas por la artista como un universo personal que cobra vida a través de la expresión artística.

La muestra puede visitarse de lunes a viernes, en un horario de 10:00 a 18:00 horas. La entrada es gratuita.