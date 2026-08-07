Huimilpan, 7 de agosto de 2026.- Una conductora resultó sin lesiones de gravedad luego de que el vehículo que conducía impactó contra el muro perimetral de un predio en la comunidad de San Antonio La Galera, en el municipio de Huimilpan.
Personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro (CEPCQ) atendió el hecho de tránsito.
Personal de emergencia valoró a la conductora después de que su vehículo impactó contra el muro perimetral de un predio en San Antonio La Galera, Huimilpan; fue reportada sin lesiones de gravedad. Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro
De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, la conductora fue valorada por personal prehospitalario en el sitio y clasificada en código verde, lo que indica ausencia de lesiones de consideración.
Tras la valoración de la afectada, los elementos realizaron el análisis del vehículo y del área circundante, con lo que confirmaron condiciones seguras para continuar con las diligencias correspondientes.