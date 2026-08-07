Conductora resulta ilesa tras impactar su vehículo contra un muro en Huimilpan

Personal prehospitalario de la CEPCQ valoró a la conductora en el sitio y confirmó condiciones seguras para continuar con las diligencias.

Automóvil rojo con daños tras impactar contra un muro en San Antonio La Galera, Huimilpan.
El automóvil terminó contra el muro perimetral de un predio en San Antonio La Galera. Protección Civil informó que, tras revisar el vehículo y la zona, se determinaron condiciones seguras para continuar con las diligencias.
Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 07, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Huimilpan, 7 de agosto de 2026.- Una conductora resultó sin lesiones de gravedad luego de que el vehículo que conducía impactó contra el muro perimetral de un predio en la comunidad de San Antonio La Galera, en el municipio de Huimilpan.

Personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro (CEPCQ) atendió el hecho de tránsito.

Personal de Protecci\u00f3n Civil atiende a una conductora tras accidente en San Antonio La Galera, Huimilpan. Personal de emergencia valoró a la conductora después de que su vehículo impactó contra el muro perimetral de un predio en San Antonio La Galera, Huimilpan; fue reportada sin lesiones de gravedad. Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, la conductora fue valorada por personal prehospitalario en el sitio y clasificada en código verde, lo que indica ausencia de lesiones de consideración.

Tras la valoración de la afectada, los elementos realizaron el análisis del vehículo y del área circundante, con lo que confirmaron condiciones seguras para continuar con las diligencias correspondientes.

seguridad sucesos movilidad

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