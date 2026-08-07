Policía Municipal de Querétaro detuvo a 369 personas y recuperó 73 vehículos en julio

La corporación también remitió a Juzgado Cívico a mil 567 personas por faltas administrativas y aseguró 11 armas de fuego durante el mes.

Patrulla de la Policía Municipal de Querétaro estacionada en calle empedrada durante operativo en julio de 2026

Unidad M-1143 de la Policía Municipal de Querétaro, corporación que presentó a 369 personas ante las autoridades en julio de 2026.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 07, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 7 de agosto de 2026.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) puso a disposición de las autoridades investigadoras a 369 personas por delitos del fuero común y federal durante julio de 2026, de acuerdo con el balance mensual de la corporación.

Entre los principales hechos que motivaron las detenciones figuran delitos contra la salud, robo equiparado de vehículo, robo a comercio, lesiones dolosas, delitos contra la seguridad pública y daños a propiedad ajena.

De las 369 personas presentadas ante las autoridades, nueve contaban con órdenes de aprehensión vigentes por delitos que incluyen violencia familiar, robo a comercio, homicidio calificado, violencia de género y delitos contra la salud; todas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado para que continuara con las diligencias correspondientes.

Además de las detenciones, la dependencia remitió a Juzgado Cívico a mil 567 personas por faltas administrativas durante el mismo periodo.

Las incivilidades más recurrentes fueron la ingesta de bebidas embriagantes en la vía pública, desobedecer una orden de autoridad y cambiar el uso de espacios públicos.

En materia de aseguramientos, la corporación decomisó 11 armas de fuego en recorridos dentro de las siete delegaciones de la capital.

También reportó la recuperación de 73 vehículos con reporte de robo vigente, tanto para el estado de Querétaro como para otras entidades federativas, y el aseguramiento de siete unidades automotoras con orden de detención.

Los resultados se atribuyen a recorridos preventivos, operativos de vigilancia y la atención a reportes ciudadanos canalizados a través del Centro de Atención a Emergencias 9-1-1, en coordinación con la Guardia Cívica y la Dirección de Prevención Social.

seguridad criminalidad sucesos

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