Querétaro, 7 de agosto de 2026.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) puso a disposición de las autoridades investigadoras a 369 personas por delitos del fuero común y federal durante julio de 2026, de acuerdo con el balance mensual de la corporación.
Entre los principales hechos que motivaron las detenciones figuran delitos contra la salud, robo equiparado de vehículo, robo a comercio, lesiones dolosas, delitos contra la seguridad pública y daños a propiedad ajena.
De las 369 personas presentadas ante las autoridades, nueve contaban con órdenes de aprehensión vigentes por delitos que incluyen violencia familiar, robo a comercio, homicidio calificado, violencia de género y delitos contra la salud; todas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado para que continuara con las diligencias correspondientes.
Además de las detenciones, la dependencia remitió a Juzgado Cívico a mil 567 personas por faltas administrativas durante el mismo periodo.
Las incivilidades más recurrentes fueron la ingesta de bebidas embriagantes en la vía pública, desobedecer una orden de autoridad y cambiar el uso de espacios públicos.
En materia de aseguramientos, la corporación decomisó 11 armas de fuego en recorridos dentro de las siete delegaciones de la capital.
También reportó la recuperación de 73 vehículos con reporte de robo vigente, tanto para el estado de Querétaro como para otras entidades federativas, y el aseguramiento de siete unidades automotoras con orden de detención.
Los resultados se atribuyen a recorridos preventivos, operativos de vigilancia y la atención a reportes ciudadanos canalizados a través del Centro de Atención a Emergencias 9-1-1, en coordinación con la Guardia Cívica y la Dirección de Prevención Social.