San Juan del Río, 7 de agosto de 2026.— El conductor de un autobús de la línea Ómnibus de México quedó atrapado entre los fierros del asiento y la estructura de la cabina tras un choque por alcance en el kilómetro 154 de la autopista México-Querétaro, en la comunidad de Palma de Romero, en el municipio de San Juan del Río.
Personal de emergencia moviliza a una persona durante la atención del accidente registrado a la altura de Palma de Romero, en la carretera 57. Bomberos SJR
De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, el autobús circulaba en dirección a Querétaro cuando impactó por alcance la parte posterior de un camión materialista que había salido de una vía de terracería utilizada para el traslado de materiales vinculados al proyecto del tren México-Querétaro.
Elementos de Bomberos de San Juan del Río trabajan en la parte frontal del autobús involucrado en un accidente en el kilómetro 153 de la carretera México-Querétaro. Bomberos SJR
El conductor del autobús fue auxiliado por paramédicos de CAPUFE y bomberos voluntarios, quienes realizaron las maniobras de extracción para liberarlo.
Varios pasajeros del autobús resultaron con lesiones menores y fueron atendidos en el lugar por los servicios de emergencia desplegados en la zona. La Guardia Nacional acordonó el área para controlar el tráfico y prevenir percances adicionales.
Bomberos realizan labores de emergencia en la unidad siniestrada; en el operativo participaron también Protección Civil de San Juan del Río, Guardia Nacional y CAPUFE. Bomberos SJR
Las autoridades señalaron que en ese tramo de la autopista operan con frecuencia camiones de volteo que salen de accesos improvisados de terracería sin señalización que alerte a los conductores en la vía principal.
Protección Civil de San Juan del Río, la Guardia Nacional y personal de CAPUFE trabajaron de forma coordinada en la atención del incidente.
Unidades de Bomberos de San Juan del Río y otros cuerpos de emergencia permanecieron en la carretera 57 durante la atención del accidente ocurrido a la altura de Palma de Romero. Bomberos SJR
La autopista México-Querétaro registra antecedentes de accidentes con vehículos de carga en ese corredor; en marzo de 2026, dos siniestros consecutivos en el kilómetro 158 pusieron en debate la seguridad de los accesos sobre esa misma vía.
La falta de señalización en los accesos de obra es un riesgo documentado en el tramo entre San Juan del Río y el Bajío, donde el tráfico de camiones materialistas asociados a la construcción de la vía para el tren México-Querétaro se ha incrementado en los últimos meses.