Conductor de Ómnibus de México queda prensado en choque con materialista en San Juan del Río

Varios ocupantes resultaron con lesiones menores y fueron atendidos por paramédicos de CAPUFE y bomberos voluntarios; el camión materialista abandonó el lugar y su paradero se desconoce.

Autobús con severos daños en la parte frontal tras accidente en la carretera México-Querétaro, a la altura de Palma de Romero.

El autobús presentó daños importantes en su parte frontal tras el accidente registrado en el kilómetro 153 de la carretera 57, en dirección México-Querétaro.

Bomberos SJR
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 07, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 7 de agosto de 2026.— El conductor de un autobús de la línea Ómnibus de México quedó atrapado entre los fierros del asiento y la estructura de la cabina tras un choque por alcance en el kilómetro 154 de la autopista México-Querétaro, en la comunidad de Palma de Romero, en el municipio de San Juan del Río.


Bomberos atienden a una persona lesionada tras accidente de autob\u00fas en la carretera 57, en San Juan del R\u00edo. Personal de emergencia moviliza a una persona durante la atención del accidente registrado a la altura de Palma de Romero, en la carretera 57. Bomberos SJR

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, el autobús circulaba en dirección a Querétaro cuando impactó por alcance la parte posterior de un camión materialista que había salido de una vía de terracería utilizada para el traslado de materiales vinculados al proyecto del tren México-Querétaro.

Bomberos de San Juan del R\u00edo realizan maniobras de rescate en un autob\u00fas accidentado sobre la carretera 57, a la altura de Palma de Romero. Elementos de Bomberos de San Juan del Río trabajan en la parte frontal del autobús involucrado en un accidente en el kilómetro 153 de la carretera México-Querétaro. Bomberos SJR

El conductor del autobús fue auxiliado por paramédicos de CAPUFE y bomberos voluntarios, quienes realizaron las maniobras de extracción para liberarlo.

Varios pasajeros del autobús resultaron con lesiones menores y fueron atendidos en el lugar por los servicios de emergencia desplegados en la zona. La Guardia Nacional acordonó el área para controlar el tráfico y prevenir percances adicionales.

Bomberos de San Juan del R\u00edo trabajan junto al autob\u00fas accidentado en el kil\u00f3metro 153 de la carretera 57. Bomberos realizan labores de emergencia en la unidad siniestrada; en el operativo participaron también Protección Civil de San Juan del Río, Guardia Nacional y CAPUFE. Bomberos SJR

Las autoridades señalaron que en ese tramo de la autopista operan con frecuencia camiones de volteo que salen de accesos improvisados de terracería sin señalización que alerte a los conductores en la vía principal.

Protección Civil de San Juan del Río, la Guardia Nacional y personal de CAPUFE trabajaron de forma coordinada en la atención del incidente.

Unidades de Bomberos y servicios de emergencia atienden accidente vehicular en la carretera 57 en San Juan del R\u00edo. Unidades de Bomberos de San Juan del Río y otros cuerpos de emergencia permanecieron en la carretera 57 durante la atención del accidente ocurrido a la altura de Palma de Romero. Bomberos SJR

La autopista México-Querétaro registra antecedentes de accidentes con vehículos de carga en ese corredor; en marzo de 2026, dos siniestros consecutivos en el kilómetro 158 pusieron en debate la seguridad de los accesos sobre esa misma vía.

La falta de señalización en los accesos de obra es un riesgo documentado en el tramo entre San Juan del Río y el Bajío, donde el tráfico de camiones materialistas asociados a la construcción de la vía para el tren México-Querétaro se ha incrementado en los últimos meses.

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