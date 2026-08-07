Camioneta impactó dos bardas en colonia Loma Dorada; Protección Civil descartó riesgos

La Coordinación Estatal de Protección Civil realizó la valoración de la zona y descartó daños en servicios básicos; la SSPMQ quedó a cargo del lugar.

Camioneta impactada contra la barda de una vivienda en la colonia Loma Dorada, Querétaro.

Una camioneta se impactó contra las bardas de dos domicilios en la colonia Loma Dorada; Protección Civil de Querétaro realizó la valoración de riesgos en la zona.

Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 07, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 7 de agosto de 2026.- Una camioneta se impactó contra las bardas de dos domicilios en la colonia Loma Dorada, en la capital queretana. La Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro atendió el reporte y se trasladó al lugar para realizar la valoración del área.

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, el análisis de riesgos no identificó afectaciones a servicios básicos ni riesgos para la población en la zona afectada.

El incidente se sumó a los accidentes registrados en vialidades de la capital en las últimas semanas, en los que Protección Civil estatal y municipal ha coordinado las labores de atención y valoración.

Protecci\u00f3n Civil revisa camioneta tras accidente contra viviendas en Loma Dorada, Quer\u00e9taro. ersonal de Protección Civil inspeccionó la camioneta y el lugar del accidente en Loma Dorada. Las autoridades reportaron que no hubo afectaciones a servicios básicos ni riesgos para la población. Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro

Personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) quedó a cargo del lugar para la atención correspondiente. La fuente no precisó las causas del accidente ni reportó personas lesionadas.

Este tipo de percances con daños a propiedades particulares ha requerido anteriormente la intervención conjunta de corporaciones de emergencia y seguridad pública, como ocurrió en agosto de 2025 cuando una camioneta chocó en Bernardo Quintana y quedó en pérdida total.

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