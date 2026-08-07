Querétaro, 7 de agosto de 2026.- Una camioneta se impactó contra las bardas de dos domicilios en la colonia Loma Dorada, en la capital queretana. La Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro atendió el reporte y se trasladó al lugar para realizar la valoración del área.
De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, el análisis de riesgos no identificó afectaciones a servicios básicos ni riesgos para la población en la zona afectada.
El incidente se sumó a los accidentes registrados en vialidades de la capital en las últimas semanas, en los que Protección Civil estatal y municipal ha coordinado las labores de atención y valoración.
ersonal de Protección Civil inspeccionó la camioneta y el lugar del accidente en Loma Dorada. Las autoridades reportaron que no hubo afectaciones a servicios básicos ni riesgos para la población. Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro
Personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) quedó a cargo del lugar para la atención correspondiente. La fuente no precisó las causas del accidente ni reportó personas lesionadas.
Este tipo de percances con daños a propiedades particulares ha requerido anteriormente la intervención conjunta de corporaciones de emergencia y seguridad pública, como ocurrió en agosto de 2025 cuando una camioneta chocó en Bernardo Quintana y quedó en pérdida total.